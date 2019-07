Amazfit GTR, lo smartwatch che dura due mesi con una singola carica

Dopo l'annuncio di Amazfit Verge 2 a giugno, l'azienda ha appena rilasciato un nuovo orologio sportivo di fascia bassa chiamato Amazfit GTR.

Secondo il produttore Huami, Amazfit GTR è adatto a numerosi tipi di allenamento e la sua caratteristica principale è una batteria che può durare fino a 74 giorni.

È disponibile in due varianti: il quadrante può essere da 42 mm o 47 mm. Sono entrambi di grandi dimensioni, quindi scegliete bene la taglia.

Non volete aspettare? Scoprite i migliori orologi da running

Oppure i migliori orologi da corsa di fascia bassa

di fascia bassa Il migliori smartwatch vi offrono qualcosa di speciale

Questo orologio offre un GPS integrato per la mappatura delle attività che si prevede di intraprendere. Inoltre è dotato di un design resistente all'acqua 5ATM (5m) che lo rende adatto per tenere sotto controllo la vostra attività in piscina.

È limitato per quanto si tratta della funzionalità smartwatch, ma sarà possibile vedere le notifiche del telefono da app di terze parti sul display.

Lo schermo misura 1,39 pollici con una risoluzione di 454 x 454 sul modello più grande, quello più piccolo misura 1,2 pollici e ha una risoluzione di 390 x 390.

La durata della batteria di 74 giorni è impressionante almeno sulla carta, ma è intesa solo se lo si utilizza nella modalità di base. Se desiderate utilizzare le funzioni che abbiamo elencato sopra, l’autonomia si ridurrà ad una media di 24 giorni di utilizzo o 40 ore di tracking GPS.

La data di rilascio non è chiara

In Cina sarà disponibile una terza versione con cinturino in colore rosso e corpo dorato. Si tratta dell'edizione speciale di Iron Man, ma è improbabile che venga venduto negli altri paesi.

Non è del tutto chiaro quando (e se) sarà possibile acquistare questi orologi. Spesso Amazfit annuncia e rilascia i suoi smartwatch in Cina prima di portarli nel resto del mondo, e potrebbe succedere anche questa volta.

Ci aspettiamo di vedere l'Amazfit GTR negli Stati Uniti e in Europa nei prossimi mesi, ma abbiamo qualche dubbio sulla disponibilità dell'edizione speciale Iron Man. Questo è un orologio economico, il modello da 47 mm sarà acquistabile a circa 150$, che in Italia si tradurranno in qualcosa sopra i 150€. La versione da 42mm costerà circa 120€, anche qui ci aspettiamo un prezzo di poco superiore ai 120 euro.

È probabile che questi prezzi subiranno dei cambiamenti in quanto sono soggetti alla conversione dai prezzi cinesi, ma non preoccupatevi, ci penseremo noi a tenervi aggiornati.

Avete visto Amazfit Verge 2 ?