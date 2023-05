Acer Swift X 16, un potente portatile per il lavoro creativo con display OLED

Acer ha presentato il nuovo Swift X 16 in occasione di un evento dedicato tenutosi lo scorso 3 maggio ad Arese.

Il nuovo Acer Swift X 16 (SFX16-61G) è un portatile dedicato al lavoro creativo, dotato di funzionalità dedicate e di un comparto hardware avanzato che consente di lavorare agevolmente nell'ambito della progettazione grafica, del rendering 3D e del video editing.

A bordo troviamo un display OLED da 16 pollici in formato 16:10 con risoluzione 3.2K e certificazione Vesa che supporta il 100% della gamma di colore DCI-P3 e ha una luminosità di picco di 500 nits. Come se non bastasse, lo schermo ha una frequenza di aggiornamento da 120Hz e un tempo di risposta inferiore a 0,2ms che lo rende appetibile anche per chi fa un uso misto del portatile e si diletta nel gaming.

Swift X 16 ha un design raffinato ma, nonostante le dimensioni compatte, ospita componenti hardware avanzati di ultima generazione, come il processore AMD Ryzen™ 9 7940H e la GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop con NVIDIA® Studio Drivers. Swift X 16 è inoltre dotato di un sistema di raffreddamento TwinAir, di una batteria maggiorata e di una connettività avanzata.

Questo portatile è pensato per l'ambito professionale, motivo per cui integra una fotocamera FHD da 1080p che sfrutta la riduzione del rumore temporale (TNR) di Acer e la sua suite di tecnologie AI per video chiari e nitidi durante le chiamate e le riunioni di lavoro.

Acer Swift X 16 presenta un design raffinato e ben realizzato, con un lungo incavo frontale, cerniere e prese d'aria ben nascoste sotto la superficie in alluminio. Il nuovo notebook, sottile e leggero, pesa solo 1,9 kg e presenta un elegante chassis da 17,9 mm. Il touchpad, più ampio del 33% rispetto al modello precedente, è il più grande tra tutti i notebook Acer.

Tanta potenza in poco spazio

Acer Swift X 16 è alimentato da un processore AMD Ryzen™ 9 7940H (fino a 45W e 8 core) e da una scheda grafica AMD Radeon™ 780M integrata che garantiscono buone prestazioni in tutti gli ambiti. Le GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX 4050, oltre a supportare il raytracing, i software AI e la codifica video AV1 di nuova generazione, consentono di accedere alla suite NVIDIA Studio che include strumenti come NVIDIA Omniverse™, NVIDIA Broadcast e NVIDIA Canvas, ideali per creare progetti qualitativi in poco tempo.

A bordo troviamo fino a 16 GB di memoria LPDDR5, fino a 2 TB di memoria PCIe Gen 4 SDD e uno slot MicroSD per aggiungere spazio di archiviazione in fase di salvataggio dei progetti creativi o per trasferire velocemente foto e video. Per quanto riguarda la connettività sono presenti 2 porte USB Type-C, una HDMI 2.1 e il supporto per le connessioni Wi-Fi 6E. Il portatile Windows 11 supporta Windows Hello tramite il lettore di impronte digitali e Wake on Voice per un accesso più comodo e sicuro.

Infine, il notebook Acer dispone di interni e soluzioni riprogettate per migliorare ulteriormente l'equilibrio fra prestazioni termiche e durata della batteria. Swift X 16 è dotato di un sistema di raffreddamento TwinAir potenziato che aumenta l'ingresso dell'aria fino al 36% grazie a ventole più grandi e alla nuova modalità turbo, oltre a un design della tastiera con bocchetta dell'aria che aiuta a espellere il calore e a mantenere basse le temperature.

Non abbiamo informazioni su prezzi e disponibilità che verranno comunicati da Acer in un secondo momento.