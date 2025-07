Tineco Stretch S6: il lavapavimenti snodato che pulisce ovunque ora finalmente in sconto

Il Tineco Floor ONE Stretch S6 è attualmente in offerta su Amazon a 499 euro invece di 599 euro, con spedizione gratuita, reso incluso e possibilità di pagamento a rate senza interessi per i clienti Prime, valida fino all’11 luglio 2025.

Tineco FLOOR ONE STRETCH S6: was 599 € now 499 € Da Amazon Il Tineco Floor ONE Stretch S6 è un lavapavimenti senza fili 2-in-1, compatto e ultra flessibile, ideale per raggiungere anche le aree più difficili. Offre pulizia a secco e umido, inclinazione completa a 180°, sistema auto-pulente a 70°C e una gestione intelligente di acqua e batteria. Perfetto per chi cerca praticità e igiene in un unico dispositivo compatto.

Questo modello combina aspirazione e lavaggio in un dispositivo cordless compatto, dotato di inclinazione completa a 180° e design da soli 13 cm di altezza quando completamente piegato. Grazie a queste caratteristiche, riesce a pulire facilmente sotto letti, mobili e in spazi ristretti.

Tra le funzioni più avanzate spicca il sistema FlashDry che utilizza acqua calda a 70°C per sciogliere macchie e igienizzare internamente il dispositivo. La spazzola a rullo ruota in entrambe le direzioni, garantendo una pulizia efficace e una rapida asciugatura, riducendo al minimo i cattivi odori.

La tecnologia Tineco Hyperstretch permette al dispositivo di mantenere alte prestazioni anche in posizione completamente inclinata, mentre il sistema a 3 camere isola l’acqua sporca per proteggere il motore. Mini ruote assistive e design girevole a 45° semplificano ogni movimento.

Il prodotto include una spazzola di ricambio, filtro a secco, accessori per la pulizia, una stazione di ricarica/asciugatura e la soluzione detergente Tineco.

Per chi desidera un dispositivo compatto ma performante, il Tineco Stretch S6 si presenta come una delle soluzioni più interessanti attualmente in promozione su Amazon. L’offerta resta valida per un periodo limitato e soggetta a disponibilità.