Tineco S9 Artist: il top di gamma per chi vuole potenza, design e igiene perfetta

Il Tineco Floor ONE S9 Artist rappresenta l’eccellenza nella gamma di lavapavimenti intelligenti del marchio. È attualmente disponibile su Amazon al prezzo scontato di 849 euro (invece di 899 euro), con spedizione gratuita, resi inclusi e pagamento a rate senza interessi per clienti Prime, valido fino all’11 luglio 2025. È inoltre attivo un coupon da 150 euro da applicare direttamente nella pagina del prodotto.

Tineco Floor One S9 Artist: was 899 € now 849 € Da Amazon Il Tineco Floor ONE Stretch S6 è un lavapavimenti senza fili 2-in-1, compatto e ultra flessibile, ideale per raggiungere anche le aree più difficili. Offre pulizia a secco e umido, inclinazione completa a 180°, sistema auto-pulente a 70°C e una gestione intelligente di acqua e batteria. Perfetto per chi cerca praticità e igiene in un unico dispositivo compatto.

Questo modello si distingue per il design ispirato all’aurora boreale, con finiture eleganti e colori ricercati pensati per integrarsi perfettamente in ogni ambiente domestico. Ma non è solo questione di estetica: l’S9 Artist è anche il più potente della gamma, grazie a un’aspirazione da 22 kPa abbinata a 50 minuti di autonomia.

Il dispositivo integra la tecnologia FlashDry, che utilizza acqua calda e asciugatura a 85°C per igienizzare l’interno dopo ogni utilizzo, eliminando umidità e cattivi odori. Lo spessore ultra sottile di 12,85 cm e l’inclinazione a 180° Lay-Flat permettono di pulire agevolmente sotto letti e divani, mentre il sistema DualBlock Anti-Tangle previene l’accumulo di capelli e ostruzioni.

La tecnologia SmoothDrive 360° migliora la manovrabilità anche in spazi stretti, rendendo l’S9 Artist ideale per case di ogni dimensione. È compatibile con superfici come parquet, piastrelle, vinile e cemento lucidato, adattandosi alle esigenze quotidiane con facilità.

La confezione include filtro HEPA, rullo spazzola aggiuntivo, stazione di asciugatura e ricarica, strumento di pulizia e detergente ufficiale Tineco. Il modello ha una valutazione media di 4,3 su 5 stelle su oltre 1.500 recensioni ed è primo nella categoria degli aspirapolvere verticali su Amazon.

Il Floor ONE S9 Artist è pensato per chi cerca prestazioni elevate, igiene profonda e un design d’impatto, racchiusi in un dispositivo completo e avanzato. L’offerta Amazon è limitata nel tempo e soggetta a disponibilità, con coupon attivabile direttamente dalla pagina ufficiale.