Tineco PURE ONE Station 5 Plus: l’aspirapolvere che si svuota da solo è in offerta su Amazon

(Immagine:: Tineco PURE ONE Station 5 Plus)

Il Tineco PURE ONE Station 5 Plus è una delle soluzioni più avanzate della categoria “senza fili con base automatica”, ed è ora disponibile su Amazon a 459 euro, con spedizione gratuita, resi inclusi e pagamento a rate senza interessi per i clienti Prime, valido fino all’11 luglio 2025.

Pensato per chi cerca massimo comfort e zero manutenzione, questo modello si distingue per la sua base da 2,5 litri che svuota il serbatoio automaticamente, ricarica il dispositivo e pulisce anche filtro, spazzola e tubo al termine di ogni sessione. L’utente non deve fare nulla: basta riporlo sulla base.

La potenza di aspirazione da 175W è più che sufficiente per raccogliere polvere, detriti e peli di animali sia da pavimenti duri che da moquette, supportata dal sistema ZeroTangle, che evita grovigli grazie a un doppio pettine integrato nella spazzola.

Tra le tecnologie smart figura il sensore iLoop, che rileva in tempo reale la quantità di sporco e regola automaticamente la potenza in base alle condizioni. Il sistema ClogLess previene qualsiasi intasamento, anche con detriti di grandi dimensioni, grazie al tubo e alle connessioni maggiorate.

Il PURE ONE Station 5 Plus include filtro HEPA, mini-spazzola motorizzata, accessori di pulizia e supporto a parete. Con una valutazione media di 3,5 su 5 stelle su oltre 300 recensioni, è una scelta perfetta per ambienti domestici in cui efficienza, praticità e igiene automatica sono una priorità.

L’offerta è disponibile per un periodo limitato, ed è consigliabile controllare la pagina ufficiale del prodotto per verificare la disponibilità aggiornata e attivare eventuali promozioni attive.