Recensione Tineco Pure One S11

Tineco Pure One S11, insieme ad altri prodotti della linea di aspirapolvere del brand, sta sicuramente facendo parlare di sé. Questo aspirapolvere senza fili non è perfetto, ma è una scelta efficace (e abbastanza conveniente) con un'aspirazione potente, un'ottima durata della batteria e diverse funzioni che lo rendono uno strumento versatile per la pulizia della casa.

Tineco Pure One S11: recensione breve

Tineco Pure One S11 potrebbe non essere così avanzato come il più costoso Tineco Pure One S15 Pro (uno dei migliori aspirapolvere senza fili in circolazione), ma è un'opzione molto efficiente per chi cerca un modello economico con un'aspirazione potente.

Tineco offre alternative di grande qualità a prodotti di grandi marche più costose. Il Pure One S11 è un prodotto di fascia media, che non è tra gli aspirapolvere più economici in assoluto ma neanche tra i più costosi. Rappresenta un'ottima alternativa a molti degli aspirapolvere Dyson più popolari, il che lo rende facilmente consigliabile ai consumatori che vogliono la comodità di una pulizia senza fili.

Tineco Pure One S11: prezzo e uscita

Prezzo consigliato di 497,99€

Disponibile spesso in offerta prezzo i maggiori rivenditori

Al pari di molti aspirapolvere Shark e Samsung, il Tineco Pure One S11 ha un prezzo d'ingresso di 497€. Non si tratta di un prezzo che molti definirebbero economico: ci sono molti aspirapolvere senza fili che costano circa la metà.

Tuttavia, è il prezzo corretto per un modello più robusto e potente. In ogni caso, ora è disponibile presso i principali rivenditori a un ottimo prezzo scontato.

Punteggio prezzo: 4 / 5

Tineco Pure One S11: Specifiche

Swipe to scroll horizontally The specs of our Tineco Pure One S11 review unit Watt: 450W Potenza di aspirazione: 130W Velocità: 2 Capacità del contenitore: 0.6L Autonomia: Fino a 40 minuti Filtro: Filtrazione HEPA sigillata a quattro stadi Rumore: 60 dB Strumenti: Spazzola elettrica a LED, mini spazzola elettrica, spazzola per la polvere 2 in 1, lancia per le fessure, strumento per la pulizia, strumento per la pulizia dei capelli, stazione per la ricarica a parete Peso: 2.7kg

Tineco Pure One S11: Design e funzioni

Struttura solida e ottimo design, ma pesante

Ruote cigolanti sulla spazzola elettrica

I comandi potrebbero essere più comodi

Se il Tineco Pure One S11 vi sembra familiare, probabilmente è perché ha lo stesso design arrotondato dei modelli Dyson. È persino dotato di un display LCD e di una spazzola elettrica con luce LED, due caratteristiche del Dyson V15 Detect Absolute.

Il Pure One S11 è costruito in modo solido, con componenti che sembrano robusti e di qualità, e il suo design ispirato a Dyson non solo lo distingue dagli altri, ma lo fa sembrare un oggetto di lusso.

Apprezzabile in particolare il fatto che il display LCD si trovi nella parte frontale, in modo da essere facilmente visibile quando l'aspirapolvere è in uso. Tuttavia, mentre quello del V15 Detect o del Pure One S15 Pro offre molte informazioni, questo si limita a visualizzare la durata della batteria e a segnalare eventuali errori del dispositivo. L'anello luminoso intorno al display segnala anche la quantità di polvere in un'area specifica cambiando colore dal blu fisso al rosa al magenta.

Sebbene questo aspirapolvere a batteria sia leggermente più leggero del V15 Detect, è un po' più pesante del mio Samsung Jet 70. La parte superiore che ospita il motore, la batteria, il sistema di filtraggio, il display a LED e il contenitore della polvere sopporta la maggior parte del peso, rendendone la distribuzione molto più irregolare rispetto ad altri modelli e facilitando l'affaticamento di mani, polsi e spalle. Questo nonostante l'impugnatura sia ampia e comoda da maneggiare.

I comandi del Pure One S11 non sono i più comodi. Invece di premere un pulsante per accendere l'aspirapolvere, si preme un grilletto che avvia il motore quando si esercita una pressione e lo arresta quando si toglie la pressione. Ciò significa anche che è necessario mantenere la pressione mentre si aspira.

Sebbene questo aspirapolvere sia uno dei più silenziosi che abbiamo mai usato, le due ruote della spazzola elettrica tendono a cigolare.

Tuttavia, il design e le caratteristiche del Pure One S11 sono molto apprezzabili. Ci piace il fatto che tutte le parti rimovibili si incastrino e si stacchino facilmente, rendendo comode operazioni come la sostituzione della batteria rimovibile (un altro vantaggio è la possibilità di acquistarne una in più se si deve coprire un'area ampia), lo svuotamento del cestino, la pulizia dei filtri e la sostituzione degli utensili.

Uno strumento che ci è piaciuto particolarmente è quello per la pulizia del pre-filtro, che la maggior parte degli aspirapolvere a batteria non ha. Sebbene sia necessario ruotarlo manualmente, questo strumento consente di pulire un pre-filtro senza sporcare perché si aggancia all'aspirapolvere. In questo modo è possibile aspirare tutta la polvere direttamente nella pattumiera.

Punteggio design e funzioni: 4 / 5

Tineco Pure One S11: Prestazioni

Aspirazione efficiente in grado di affrontare particelle piccole e grandi

Sensore per la polvere intelligente molto efficace che regola automaticamente la potenza di aspirazione

Ottimi strumenti per una pulizia versatile

Tineco pubblicizza il Tineco Pure One S11 come molto silenzioso. In effetti, dobbiamo riconoscere che è uno degli aspirapolvere più silenziosi che abbiamo mai provato. Confrontandolo con altri aspirapolvere senza fili, ha raggiunto una media di 60 dB, un valore decisamente basso.

Il Pure One S11 si distingue anche per la sua capacità di aspirazione: spesso basta una sola passata per aspirare senza sforzo tutte le particelle più piccole, compresi i peli più sottili e le briciole.

Inoltre, il sensore per la polvere intelligente fa un ottimo lavoro nel rilevare la presenza di sporco, avvisando l'aspirapolvere di regolare automaticamente la potenza di aspirazione su Max per un'operazione di pulizia ancora più potente.

Questa capacità non si limita alla spazzola elettrica, che tra l'altro è dotata di luci LED che evidenziano l'area direttamente davanti a voi, in modo da poter vedere meglio le particelle di polvere più sottili. Funziona efficacemente anche con tutti gli altri strumenti, compresa la mini spazzola elettrica e la spazzola per spolverare.

Inoltre, fa un lavoro fantastico per ridurre al minimo i contraccolpi che tendono a rilasciare parzialmente detriti e particelle. Questo è un enorme risparmio di tempo, perché non è necessario tornare indietro a pulire le aree già aspirate.

Il Pure One S11 è anche molto maneggevole, nonostante il fastidioso cigolio delle ruote della spazzola elettrica.

Punteggio prestazioni: 4.5 / 5

Tineco Pure One S11: autonomia

Fino a 40 minuti di autonomia

Il grilletto aiuta a risparmiare energia

La batteria è sostituibile

Il Tineco Pure One S11 non ha la capacità di ricarica rapida o la più lunga durata della batteria. Tuttavia, a piena carica, offre fino a 40 minuti di autonomia in modalità automatica. Durante l' utilizzo, abbiamo potuto pulire il pavimento di un intero appartamento con una sola camera da letto e avere ancora un po' di energia per spolverare alcuni mobili e passare l'aspirapolvere sul divano.

Sia la modalità automatica che il grilletto aiutano a risparmiare energia, in modo da non consumare inutilmente la batteria. Inoltre, la batteria rimovibile consente di acquistarne un'altra per avere fino a 80 minuti di autonomia: l'ideale se si ha un'intera casa più grande da coprire.

Punteggio autonomia: 4 / 5

Tineco Pure One S11, ne vale la pena?

Swipe to scroll horizontally Tineco Pure One S11 Caratteristiche Note Punteggio Price Non è un aspirapolvere economico, ma offre un ottimo rapporto qualità-prezzo 4 / 5 Design Un po' troppo pesante, ma ricco di accessori e funzioni 4 / 5 Performance Silenzioso e dalle buone prestazioni 4.5 / 5 Battery Autonomia sufficiente per coprire abbondantemente la superficie di un appartamento 4 / 5

Compratelo se...

Cercate una buona alternativa al Dyson Con funzioni e design simili a Dyson e un prezzo inferiore, Tineco Pure One S11 offre il meglio dei due mondi.

Volete un aspirapolvere che regoli in automatico la potenza Non tutti gli aspirapolvere senza fili hanno un sensore che permette di regolare in automatico la potenza di aspirazione.

Volete un aspirapolvere economico Questo aspirapolvere di fascia media offre strumenti davvero efficaci per la pulizia di pavimenti, mobili e superfici.

Non compratelo se...

Volete un aspirapolvere leggero Nonostante non sia pesantissimo, la distribuzione del suo peso lo rende poco maneggevole.

Avete bisogno di un aspirapolvere dalla lunga autonomia Con un'autonomia di 40 minuti, non è tra gli aspirapolvere più durevoli sul mercato.

Tineco Pure One S11: alternative

Se il Tineco Pure One S11 non fa per voi, potreste voler considerare le seguenti opzioni:

Dyson V15 Detect Absolute Uno degli aspirapolvere più potenti di Dyson è dotato di luce LED per illuminare la zona che state pulendo, di un display efficiente e molto dettagliato e di una capacità di aspirazione davvero ottima. La nostra recensione di Dyson V15 Detect Absolute

Shark Stratos Vanta una testina e una spazzola flessibili che consentono di aspirare sotto i mobili senza doversi chinare, inoltre la tecnologia Clean Sense IQ di Shark che rileva la quantità di sporco presente sul pavimento. La nostra recensione di Shark Stratos