Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra in offerta: il lavapavimenti smart che fa tutto da solo (e ora costa meno del previsto)

Il Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra è un lavapavimenti ad acqua e a secco pensato per semplificare ogni fase della pulizia domestica. Si tratta di un dispositivo cordless, con autonomia fino a 50 minuti e un sistema di igienizzazione automatica che sfrutta aria calda a 85°C. È attualmente disponibile su Amazon a 599 euro, rispetto ai 699 euro di listino, e per un periodo limitato è possibile ottenere un ulteriore sconto del 6% applicando il codice TINPRIME25.

Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra: was 699 € now 599 € Da Amazon Il Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra è un lavapavimenti senza fili pensato per la pulizia quotidiana di ogni tipo di superficie. Combina aspirazione e lavaggio, con un design reclinabile a 180°, sistema auto-pulente a 85°C, tecnologia anti-groviglio e gestione smart tramite app. Garantisce fino a 50 minuti di autonomia ed è ideale per chi cerca praticità e igiene in un unico dispositivo.

Tra le caratteristiche principali troviamo un design reclinabile a 180°, utile per raggiungere i punti più difficili sotto i mobili, il sistema antigroviglio DualBlock che previene l’accumulo di capelli sul rullo, e la tecnologia Tineco iLoop, che regola in tempo reale acqua e potenza per ottimizzare l’autonomia.

Il pacchetto include due filtri a secco, due rulli di ricambio, la stazione di ricarica, una soluzione detergente e uno strumento di pulizia. Il tutto accompagnato da una valutazione media di 4,3 su 5 stelle, con oltre 1.500 recensioni e una posizione stabile nella top 10 delle scope elettriche su Amazon.

Chi cerca un prodotto ancora più avanzato può considerare anche il Tineco Floor ONE S9 Artist, disponibile separatamente, ma il modello S7 resta oggi uno dei migliori compromessi tra innovazione, maneggevolezza e prezzo.

La spedizione è gratuita e i clienti Prime possono scegliere il pagamento a rate senza interessi tramite Cofidis fino all’11 luglio 2025. Il coupon e il codice sconto sono validi per un periodo limitato, fino a esaurimento delle disponibilità.