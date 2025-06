Tineco Carpet One Cruiser: il lavatappeti professionale che asciuga a 75°C arriva finalmente su Amazon

Il Tineco Carpet One Cruiser è il nuovo lavatappeti professionale della gamma Tineco, pensato per chi ha grandi superfici in moquette o tappeti da igienizzare in modo semplice, veloce e profondo. È ora disponibile su Amazon al prezzo di 699 euro, con spedizione gratuita, resi inclusi e possibilità di pagamento a rate senza interessi per clienti Prime fino all’11 luglio 2025.

Tineco PURE ONE Station 5 Plus: 699 € Da Amazon Il Tineco Carpet One Cruiser è un lavatappeti smart con potenza di aspirazione da 130W, asciugatura a 75°C e sistema FlashDry per l’auto-pulizia completa. Progettato per rimuovere macchie, peli e sporco da tappeti e moquette, si regola in automatico grazie al sensore iLoop e asciuga le superfici in tempi record.

Dotato di aspirazione potente da 130W e tre modalità di pulizia, questo modello sfrutta la tecnologia SmoothPower per adattarsi a ogni tipo di tessuto, mantenendo elevate prestazioni su ogni passata. Il serbatoio riposizionato rende l’utilizzo meno faticoso, anche per sessioni prolungate.

Il cuore dell’esperienza è il sistema DualCore PowerDry, che asciuga i tappeti con aria calda a 75°C, eliminando le attese tradizionali post-lavaggio. Il sistema FlashDry automatizza anche la pulizia interna della macchina, asciugando il rullo, il condotto e la vaschetta di raccolta senza la necessità di smontaggio.

Il sensore intelligente iLoop rileva in tempo reale il livello di sporco e regola automaticamente l’acqua e la potenza di aspirazione, ottimizzando il consumo e migliorando la qualità della pulizia. In dotazione è incluso anche uno strumento smacchiante per scale e zone difficili da raggiungere, utile per chi ha case su più piani o angoli particolarmente impegnativi.

Il Tineco Carpet One Cruiser è recensito con una media di 5 stelle su 5, e si propone come una delle migliori soluzioni per la pulizia profonda dei tappeti oggi disponibili su Amazon, specialmente per chi cerca prestazioni professionali e zero manutenzione.

L’offerta è soggetta a disponibilità e può essere consultata nella pagina ufficiale del prodotto.