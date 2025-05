Dreame H15 Pro Heat è ufficiale: la lavapavimenti che riconosce lo sporco e lo scioglie a caldo

Dreame ha annunciato H15 Pro Heat, una lavapavimenti wet&dry capace di unire la pulizia a caldo con il riconoscimento intelligente dello sporco. Il dispositivo integra funzioni AI, sensori RGB, un braccio robotico attivo e lavaggio ad acqua fino a 100C, offrendo una gestione avanzata della pulizia domestica.

L’aumento della richiesta di soluzioni automatizzate per l’igiene della casa ha spinto verso dispositivi che riducano l’intervento umano mantenendo alte prestazioni. Con H15 Pro Heat, l'obiettivo è affrontare residui difficili come grasso da cucina, liquidi versati e detriti solidi attraverso un sistema che rileva, aspira e lava senza necessità di impostazioni manuali. La regolazione automatica della potenza e la pulizia a caldo consentono un uso efficiente anche su superfici delicate come il parquet.

Il cuore del sistema è l’unione tra acqua a 85C, potenza di aspirazione di 22.000Pa e una soluzione detergente compatibile con l’acqua calda. Il risultato è una pulizia profonda in una sola passata, con una dispersione minima di residui. Il rullo è risciacquato e igienizzato automaticamente con un ciclo a 100 °C grazie al sistema ThermoTub, che immerge completamente la spazzola in acqua pulita, prevenendo usura e accumuli.

Un sensore RGB rileva con precisione il tipo di sporco e regola la potenza in base alla quantità e alla natura dei residui. Il braccio robotico GapFree AI DescendReach si abbassa automaticamente in 0,2 secondi per pulire vicino alle pareti, eliminando il margine di 2 centimetri lasciato dai modelli precedenti. La distanza tra spazzola e parete può ora essere azzerata, migliorando l'efficienza sotto mobili e battiscopa.

La navigazione avviene in modalità orizzontale con un raggio d’azione di 180°, controllabile tramite app. Due ruote motorizzate posteriori regolano lo spostamento del dispositivo anche in spazi ristretti fino a 13 cm, con testina da 8,9 cm. Il sensore resistivo regola i tempi di asciugatura per evitare danni al rullo causati da eccessiva umidità.

H15 Pro Heat ha un’autonomia di 72 minuti in modalità silenziosa, ridotta a 20 minuti in caso di utilizzo con acqua calda. È pensata per affrontare sporco umido o secco senza bisogno di passaggi multipli o accessori esterni.

Il prodotto è già disponibile in Italia a un prezzo di 699 euro, con 100 euro di sconto per i primi 7 giorni.