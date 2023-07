PlayStation Project Q: prime immagini e video della console portatile Sony

Lo scorso week end sono trapelate online le prime immagini e un breve video della console "Project Q" di Sony.

L'utente Twitter Zuby_Tech ha caricato alcune foto e un video di 28 secondi che mostrano il funzionamento del sistema.

L'anteprima ci permette di dare un'occhiata più da vicino allo schermo da otto pollici, ai grilletti posti su entrambi i lati del dispositivo e al software che ha tutta l'aria di essere basato su Android.

Sì, abbiamo provato a caricare il codice QR visualizzato chiaramente sullo schermo del dispositivo nelle immagini, ma al momento rimanda semplicemente a una pagina morta.

Al momento non c'è ancora una data di uscita ufficiale né un prezzo concreto, ma vedere il dispositivo per la prima volta "in carne e ossa" è già una buona notizia per i fan che attendono con ansia di scoprire le potenzialità della console portatile Sony.

Per chi non ne avesse mai sentito parlare, PS5 Project Q è stata presentata a fine maggio durante il PlayStation Showcase. Si tratta di un sistema di cloud gaming portatile che utilizza la funzione Remote Play della console per trasmettere i titoli in streaming invece di riprodurli nativamente. Per quanto riguarda le specifiche l'unica certezza è la presenza di un display HD da 8 pollici incastonato tra due controller che dispongono di tutti i pulsanti e le funzioni del DualSense PS5.

Essenzialmente PS5 Project Q si pone come un modo efficace per trasmettere i titoli presenti nella propria libreria PS Plus a una console portatile dedicata, piuttosto che riprodurli tramite smartphone.

Fonte: The Loadout.