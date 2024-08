Nintendo Switch 2 arriva ad aprile 2025 secondo questa fonte

Secondo le ultime notizie, la prossima console Nintendo, provvisoriamente chiamata Nintendo Switch 2, non dovrebbe essere lanciata prima del prossimo anno finanziario.

La notizia arriva da Chris Dring, responsabile di GamesIndustry.biz. Nell'ultimo episodio Microcast del sito, Dring ha parlato della finestra di lancio prevista per Nintendo Switch 2, e ha affermato che è improbabile che arrivi durante l'anno finanziario in corso, che si conclude il 31 marzo 2025.

Come rilevato da VGC, Dring ha dichiarato quanto segue: "Nessuno degli sviluppatori con cui ho parlato si aspetta il lancio per quest'anno finanziario. Anzi, è stato detto loro di non aspettarselo nell'anno finanziario [in corso]. Un gruppo di persone con cui ho parlato spera che esca ad aprile o maggio, comunque all'inizio del prossimo anno, non in ritardo.

"Non credo che nessuno di noi voglia un lancio tardivo per Switch 2 perché tutti vogliamo una nuova console Nintendo, tutti sono molto eccitati per questo, e non vogliamo che Grand Theft Auto 6 e Switch e tutto il resto si sovrappongano".

Il presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa aveva precedentemente confermato via X / Twitter che la prossima console dell'azienda sarà annunciata ufficialmente prima della fine di questo anno finanziario. Inoltre, ha dichiarato che "Switch next model" è un modo appropriato per riferirsi alla prossima console, lasciando intendere che, a differenza di Wii e Wii U, Nintendo non sta cercando di sconvolgere significativamente la sua filosofia di design.

Anche il lancio di Nintendo Switch 2 nella primavera del 2025 non sarebbe troppo improbabile. Il modello originale di Switch è stato lanciato all'inizio di marzo del 2017, a ridosso della fine di quell'anno finanziario, e questo potrebbe essere stato un modo per rafforzare i guadagni di quell'anno dopo le deludenti performance di vendita della Wii U.

Con la famiglia Switch che si sta avvicinando ai 150 milioni di unità spedite, l'azienda si trova in una posizione molto più forte per lanciare una console all'inizio di un nuovo anno finanziario, e si potrebbe pensare che una Switch potenziata sia molto più facile da vendere rispetto a qualcosa di così poco ortodosso come lo era la Wii U.