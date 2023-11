Il gioco fan-made di Attack of Titan è disponibile gratuitamente

Abbiamo appena appreso la notizia dell'esistenza di un gioco fan-made ispirato a Attack on Titan che consente ai giocatori di calarsi nei panni delle forze armate di Eldia. La cosa più bella è che, udite udite, è possibile giocarci gratuitamente.

Lo sviluppatore si chiama Swammy (SwammyXO su Twitter) e ha recentemente condiviso alcuni aggiornamenti sullo sviluppo del gioco attraverso i social media per poi annunciare l'uscita il 26 novembre.

Nel tweet Swammy ci offre uno sguardo sul gioco, mettendo in evidenza il gameplay concitato e gli scontri che riproducono fedelmente le dinamiche dei combattimenti visti nell'anime. Inoltre, viene mostrata una prospettiva di gioco in prima persona pensata per immedesimarsi al meglio nei panni dei protagonisti.

Il video completo e il tweet sono visibili qui sotto:

I just RELEASED my new FREE #AttackOnTitan Fan Game!Fight Titans! Host your own Lobbys! Play with your homies! 🔥🔄Please RT to Support! pic.twitter.com/qfZXdNdkv1November 26, 2023

Per scaricare il gioco è sufficiente cliccare sul link presente nella descrizione del video pubblicato su YouTube.

Ma non è tutto. Una delle principali attrattive del gioco, al di là del gameplay frenetico, è la possibilità di unirsi agli amici in delle vere e proprie lobby per fare gruppo e andare a caccia di giganti, invece di dover affrontare da soli l'intera orda.

Su un video YouTube pubblicato sul canale di Swammy, il creatore spiega in modo più dettagliato lo stato di sviluppo del gioco, oltre al sistema di aggiornamento. Da quanto si evince sono previsti quattro o cinque aggiornamenti prima del rilascio della versione finale del gioco. Questi riguarderanno aspetti quali problemi e bug riscontrati durante la beta e l'aggiunta di nuovi modelli ispirati ai personaggi della serie.

Ma questo non è l'unico progetto orientato agli anime a cui Swammy sta lavorando: anche gli aggiornamenti sullo sviluppo dei titoli dedicati a Chainsaw Man e One Piece vengono riportati regolarmente sui suoi social media. Inoltre, il gioco originale di Swammy intitolato Mecha Attack, è in fase di sviluppo e si può già aggiungere alla liste dei desideri di Steam.