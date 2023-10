CMA approva l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft

L'autorità di regolamentazione della concorrenza del Regno Unito, la Competition and Markets Authority, ha approvato ufficialmente la proposta di acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.

In un comunicato pubblicato oggi (13 ottobre), la CMA ha confermato di essere soddisfatta dell'ultima versione dell'accordo che vedrà Microsoft vendere i diritti di streaming cloud per i giochi Activision attuali e nuovi (rilasciati nei prossimi 15 anni) a Ubisoft (se l'accordo andrà in porto). La proposta aggiornata è stata avanzata per rispondere direttamente alle preoccupazioni iniziali dell'autorità di regolamentazione, secondo cui la fusione potrebbe danneggiare la concorrenza nel settore del cloud gaming nel Regno Unito; il mese scorso la CMA ha dato la sua approvazione preliminare.

Oggi Martin Coleman, presidente della commissione indipendente che ha esaminato la proposta originale, ha ribadito l'importanza del cloud gaming e ha dichiarato che la fusione "avrebbe potuto compromettere seriamente il suo potenziale sviluppo". Tuttavia, l'accordo modificato è "migliore per la concorrenza, migliore per i consumatori e migliore per la crescita economica".

Sarah Cardell, amministratore delegato della CMA, ha dichiarato che: "Con la vendita dei diritti di streaming cloud di Activision a Ubisoft, ci siamo assicurati che Microsoft non possa avere una morsa su questo mercato importante e in rapido sviluppo. Con la crescita del cloud gaming, questo intervento garantirà ai cittadini prezzi più competitivi, servizi migliori e maggiore scelta. Siamo l'unica agenzia per la concorrenza a livello globale ad aver ottenuto questo risultato".



Tuttavia, Cardell ha anche chiarito a tutte le altre aziende e ai consulenti che "le tattiche utilizzate da Microsoft non sono un modo per confrontarsi con la CMA". Ha dichiarato: "Microsoft ha avuto la possibilità di ristrutturarsi durante la nostra indagine iniziale, ma ha invece continuato a insistere su un pacchetto di misure che, secondo noi, non avrebbe funzionato. Trascinare il procedimento in questo modo fa solo perdere tempo e denaro".



Vale la pena ricordare che, anche dopo l'approvazione del CMA, l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft non è ancora conclusa, anche se si prevede che ciò avverrà da un momento all'altro. La scadenza dell'accordo è il 18 ottobre, quindi è molto probabile che ne sapremo di più a breve.