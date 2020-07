Xiaomi Air 2: ecco un paio di auricolari true wireless a un ottimo prezzo

Xiaomi Air 2 | 57 euro su Amazon Xiaomi Air 2 sono auricolari true wireless di buon livello, ora in offerta a 57 euro su Amazon grazie a uno sconto del 29% sul prezzo di listino. Si tratta di un prodotto interessante e con un buon rapporto qualità-prezzo. Suonano bene, la qualità della chiamata è discreta, e vantano un autonomia di circa 3,5 ore per carica. Il loro design è simile a quello degli Apple AirPods 2, quindi sono ergonomici e difficilmente scivolano via dall'orecchio. Se state cercando degli auricolari TWS a buon prezzo, questo è il prodotto che fa per voi.

Xiaomi Air 2 supportano la tecnologia Bluetooth 5.0, l'associazione con i dispositivi è immediata e il segnale arriva a una distanza di ben 10 metri. L'autonomia per singola carica è di circa 4 ore, ma il cofanetto funge da base di ricarica oltre che da custodia, e aggiunge altre 14 ore.

Durante le chiamate si attiva la cancellazione del rumore, una tecnologia che elimina il rumore di sottofondo per favorire la qualità audio, tuttavia i risultati non sono del tutto soddisfacenti. Per farla breve, la qualità dei microfoni è discreta, si possono effettuare chiamate senza dover prendere lo smartphone, a patto che avvengano in un posto tranquillo.

Gli auricolari supportano anche i comandi touch con i quali rispondere alle chiamate o gestire la riproduzione musicale. In definitiva, si tratta di cuffie TWS di buon livello, ora disponibili a un prezzo appetibile.

Altri auricolari TWS da considerare

Apple AirPods 2

(Image credit: Apple)

Se desiderate un prodotto di alto livello, Apple AirPods 2 è il prodotto che cercate; sono disponibili su eBay a 125 euro, grazie a uno sconto del 31% sul prezzo di listino.

Perché acquistare Apple AirPods 2? Perché sono gli auricolari TWS per eccellenza, suonano alla grande e la qualità della tecnologia di cancellazione del rumore è fantastica.

La qualità audio durante le chiamate è ottima, così come l'autonomia che spazia tra le 3 e le 5 ore a seconda dell'uso. Come al solito, la custodia funge anche da base di ricarica ed è molto veloce. Sono compatibili sia con dispositivi Apple che Android.

Samsung Galaxy Buds+

(Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy Buds+ sono gli auricolari di punta del colosso coreano e sono disponibili su Amazon a 117 euro (sconto del 31%). Anche in questo caso, parliamo di un prodotto di fascia alta compatibile con tutto l'ecosistema Samsung.

Suonano alla grande, la qualità dell'audio durante le chiamate è buona e la cancellazione del rumore è convincente. Rispetto alle AirPods 2, isolano meglio dall'esterno grazie al loro innovativo design.

Un'altra chicca è l'app dedicata, che permette di modificare il timbro dell'audio mediante equalizzatore, nonché personalizzare i comandi touch.

AUKEY Cuffie Bluetooth

(Image credit: AUKEY)

Gli auricolari TWS di AUKEY vantano un rapporto qualità-prezzo stellare; sono in vendita su Amazon a 30 euro (sconto del 25%). Che dire, si tratta di un prodotto stupefacente, la riproduzione musicale è ottima (i bassi sono poderosi), mentre la qualità audio delle chiamate è soddisfacente.

Sono compatibili con il Bluetooth 5.0, il processo di associazione è rapido e supportano i comandi touch. Due tap per gestire la riproduzione musicale, tre tap per avviare l'assistente vocale.

Ottima anche l'autonomia: arrivano fino a 5 ore per carica, e considerando la ricarica della custodia, si arriva a 20 ore. Se cercate un paio di cuffie economiche, ma ottime per ascoltare la musica (anche quando vi allenate in palestra), le AUKEY potrebbero sorprendervi.