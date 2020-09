Siete insoddisfatti dell’audio del vostro televisore ma non volete investirci troppo? Questa soundbar può fare al caso vostro

È cosa nota che l’audio dei televisori di fascia bassa spesso lasci a desiderare. Mentre la qualità video rimane tutto sommato accettabile, gli altoparlanti dei televisori meno costosi a volta faticano a far comprendere i dialoghi, non parliamo neanche di poter gustare le colonne sonore. È anche vero però che sostituire un televisore seminuovo solo per un audio scadente è pura follia, la soluzione infatti può essere data dall’acquisto di una soundbar.

La soundbar, per chi non lo sapesse, è una soluzione integrata di altoparlanti e amplificatore in una cassa di forma tipicamente allungata, e basterà collegarne una a qualsiasi TV, per migliorarne drasticamente le capacità audio. Le soundbar hanno spesso dei costi che possono raggiungere diverse centinaia di euro, ma abbiamo trovato un’offerta per l’acquisto di una soundbar che cambierà le carte in tavola, senza però intaccare le vostre finanze.

Soundbar Samsung HW-N300 a 2 canali a 79,99 euro su eBay La HW-N300 è una soundbar a due canali. È leggera (pesa solo 2 kg), può essere collegata via cavo o anche via bluetooth e controllata da remoto con l’app Samsung audio Remote. Supporta l’audio DTS Digital Surround e Dolby Digital, oltre che i formati file digitali AAC, FLAC, MP3, WAV. Le sue dimensioni sono di 64 x 11 x 6,5 cm e può essere installata sopra o sotto qualsiasi modello di televisore. La soundbar può essere anche controllata tramite il telecomando incluso nella confezione. Grazie ad un range di frequenze esteso tra 55 e 20000 Hz, migliorerà la fruizione di tutti i programmi: dai film su Netflix, ai programmi televisivi con dialoghi, come notiziari e talk show. I consumi sono molto bassi, da 0,5W per quanto è in standby, fino a 15W nel caso peggiore. La soundbar di Samsung è dotata di diversi ingressi, USB 2.0, ottico, AUX.Vedi offerta

La cosa più importante comunque, è che gli utenti di questo modello sono rimasti soddisfatti dall’eccellente rapporto qualità prezzo. Forse non sarà la migliore delle soundbar disponibili sul mercato, ma per il suo costo offre molto più di quanto potete aspettarvi e risolverà in tempo record il problema di audio scadente o insufficiente del vostro televisore. Infine, il venditore Yeppon è davvero molto affidabile, con un feedback eBay di oltre il 99% su 130.000 vendite.