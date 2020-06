Huawei P40 Pro: il miglior smartphone per la fotografia del 2020 è già in offerta

Cercate il miglior smartphone per la fotografia del 2020? Vi consigliamo Huawei P40 Pro, ora in offerta su eBay a 760 euro grazie a uno sconto del 32% sul prezzo di listino. La promozione si deve satgroupsrl, un affidabile rivenditore con un feedback positivo del 99,9% su decine di migliaia di ordini.

Huawei P40 Pro è un cellulare eccezionale sotto tutti i punti di vista, ma brilla particolarmente per il comparto fotografico. Se siete degli appassionati e amate scattare foto di qualità con lo smartphone, questo è quello che fa per voi.

Il blocco posteriore comprende un sensore principale da 50MP (f/1.9), uno grandangolare da 40MP (f/1.8), un teleobiettivo da 12MP, con zoom ottico 5x e digitale 50x, e un sensore di profondità da 5MP per ottenere uno splendido effetto bokeh nella modalità ritratto.

Gli scatti sono sempre nitidi e con un’ottima gamma dinamica; anche quelli in controluce vengono gestiti perfettamente: il contrasto e la saturazione del colore sono sempre ottimali. Le foto scattate in condizioni di scarsa illuminazione colpiscono per l'assenza di rumore, la quantità di dettagli catturati e la gestione del contrasto. In una parola? Fenomenale. Discorso simile anche per i video: potete realizzare filmati in 4K a 60fps con stabilizzazione digitale.

Questo smartphone monta il SoC Kirin 990 che assicura ottime prestazioni e supporta le reti 5G. A coadiuvare il chip sono presenti 8GB di RAM LPDDR5 e 256GB di memoria interna.

Huawei P40 Pro: la nostra recensione

Huawei P40 Pro | 760 euro su eBay Il miglior smartphone per la fotografia del 2020 è ora in offerta su eBay a un prezzo molto invitante. Il comparto fotografico di questo smartphone non teme il confronto e ha ottenuto i massimi voti anche su DxOMark. SoC potente, 8GB di RAM, 256GB di spazio di archiviazione, supporto 5G, ricarica rapida da 40W... cosa volere di più? Portarsi a casa P40 Pro a 760 euro è certamente un affare, ma c'è una nota dolente che è giusto ricordare: mancano i servizi Google. Google Chrome, Youtube, Google Maps, molte delle più importanti app non sono installate sul dispositivo. La buona notizia è che Huawei ha creato un proprio store, App Gallery, che nel tempo fornirà applicazioni simili a quelle di Google. E se vi mancano i video su Youtube, niente paura, potrete accedervi semplicemente tramite il browser; magari è meno funzionale, ma l'esperienza d'uso non ne risentirà più di tanto.

Come per qualsiasi top di gamma, non poteva mancare un ampio display OLED da 6,58 pollici, curvo ai lati. Questo schermo è luminoso, vanta un ottimo contrasto e resa cromatica, oltre a supportare una frequenza d'aggiornamento massima di 90Hz, ideale per il gaming.

Dunque, si tratta di un top di gamma paragonabile a Samsung Galaxy S20 Ultra, Xiaomi Mi 10 Pro e OnePlus 8 Pro che però costa tra i 300 e i 400 euro in meno rispetto alla concorrenza... dov'è la fregatura?

Huawei P40 Pro è privo delle app di Google. Il colosso cinese sta rimediando al problema implementando un proprio store, App Gallery, paragonabile al Play Store o all'App Store di Apple.

In definitiva, l'acquisto di questo smartphone dipenderà dalle vostre abitudini e dalla vostra flessibilità nell'usare app di terze parti, quello che possiamo garantirvi e che questo dispositivo "spacca".