Cercate una tastiera meccanica? Questa soddisferà anche i gamer più esigenti

KLIM Domination | 80 euro su Amazon KLIM Domination è ora in offerta su Amazon a soli 80 euro, grazie a uno sconto del 33% sul prezzo di listino. Questo prodotto è sponsorizzato come periferica gaming, ma la tastiera è adatta a un'utenza ben più ampia. KLIM Domination è una tastiera meccanica: permette una digitazione più veloce, piacevole e con un margine di errore inferiore rispetto a una variante a membrana. Consente di digitare dal 10% al 15% più velocemente, a tutto vantaggio della produttività. Non poteva mancare l'illuminazione RGB, che è ampiamente personalizzabile e le dona un design unico e gradevole. Inoltre, questo dispositivo è relativamente leggero e pesa 1,26Kg: non è troppo pesante da portare con sé ma, allo stesso tempo, non è abbastanza leggero da permettere uno spostamento agevole durante la digitazione.

Perché dovreste acquistare KLIM Domination? Questa tastiera meccanica vanta un'ottima qualità costruttiva e feedback tattile, e soprattutto è in offerta a soli 80 euro.

KLIM Domination offre molti vantaggi rispetto a una variante in membrana: facilita la digitazione, evita fenomeni di key ghosting (l'input sul tasto non viene registrato) ed è più resistente. I tasti sono removibili e sostituibili singolarmente, il che rende anche la pulizia più agevole.

La tastiera è anche valorizzata da una gradevole illuminazione RGB, che vi aiuterà a lavorare anche al buio (può anche essere disattivata). Gli effetti luce sono ampiamente personalizzabili: potete mantenere un illuminazione fissa o attivare la modalità a pulsazioni. Quest'ultima include un ampio range di opzioni: effetto cascata, scorrimento laterale e verticale, breve illuminazione dei soli tasti digitati e così via: le possibilità di personalizzazione sono numerose.

La qualità costruttiva è molto buona, il cavo USB è in cordatura e sono presenti due piedini con gomma antiscivolo che fisseranno in maniera stabile la periferica sulla scrivania.

I difetti? Manca un poggiapolsi e non si possono impostare profili RGB. Tutte le volte che accenderete il PC dovrete inserire uno specifico comando per attivare gli effetti luce desiderati. Detto questo, a 80 euro non si può chiedere di più: questa tastiera è solida, efficiente e ampiamente personalizzabile; un piccolo gioiellino per chi non vuole investire in una tastiera premium.

La concorrenza

KLIX Domination offre un rapporto qualità-prezzo eccezionale, ma la concorrenza è agguerrita. Infatti, su Amazon sono disponibili: