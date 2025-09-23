Windows 11, torna una funzione di Windows Vista

• Windows 11 potrebbe offrire l'opzione di impostare un file video come sfondo

• L'opzione è stata individuata in una build di anteprima del sistema operativo

• Richiamerebbe una funzione simile che era disponibile in Windows Vista

Windows 11 potrebbe offrire la possibilità di impostare un file video come sfondo per il desktop, basandosi su indizi trovati nei test.

Windows Central ha notato che l'intrepido leaker PhantomOfEarth ha nuovamente scavato nelle build di anteprima di Windows 11 e ha trovato la funzionalità per selezionare un file video come sfondo.

Windows DreamScene is back! Hidden in the latest Windows 11 Dev/Beta build (26x20.6690) is built in support for setting video files like .mp4 as your desktop background: pic.twitter.com/B4vdtfvqScSeptember 20, 2025

È possibile utilizzare qualsiasi formato di file video comune (non solo MP4, ma anche MOV, AVI, WMV e altro) e il clip verrà riprodotto ogni volta che visualizzi il desktop, apparentemente (non in loop continuo, dato che potrebbe diventare irritante, senza dubbio).

Ricorda, tuttavia, che questo è nascosto nei test nelle attuali build Dev e Beta di Windows 11 (e abilitato tramite un'utility di configurazione di Windows), quindi non sappiamo come funzionerà quando Microsoft lo implementerà ufficialmente in anteprima – o se mai verrà lanciato nei test. L'idea potrebbe semplicemente essere abbandonata.

Il ritorno di un vecchio amico

(Image credit: Microsoft)

Come sottolinea il leaker, gli sfondi video facevano parte di Windows Vista per coloro che avevano acquistato l'edizione Ultimate (come parte di una funzionalità chiamata Windows DreamScene). Gli sfondi video sono stati assenti dalla ricetta di Windows per molto tempo, quindi, ma sembra che Microsoft stia almeno considerando di reintrodurre questo ingrediente.

Al momento, se vuoi uno sfondo video, sei costretto a utilizzare un'app di terze parti (Wallpaper Engine è comunemente raccomandato, o DeskScapes 11 di Stardock). Sarebbe bello avere questa capacità integrata direttamente in Windows 11, tuttavia, piuttosto che dover fare affidamento su software esterni.

Okay, quindi non tutti vogliono avere uno sfondo video in alcun modo, e già c'è qualche preoccupazione espressa su quante risorse questa funzionalità potrebbe consumare. Questa potrebbe essere una preoccupazione particolare per coloro che utilizzano Windows 11 su un laptop in termini di diminuzione della durata della batteria, ma se non vuoi correre tali rischi, non devi utilizzare sfondi video. Se mai arriverà in Windows 11, cioè, perché come notato, Microsoft potrebbe ancora scartare questa idea.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Comunque, con sfondi e animazioni elaborati disponibili su macOS – inclusi sfondi dinamici sensibili al tempo – e varie distribuzioni Linux, sembra probabile che Microsoft vorrebbe recuperare il terreno. Detto questo, abbiamo sentito voci su sfondi dinamici (alimentati da IA) in Windows 11 prima d'ora, che non hanno portato a nulla, quindi dovremo continuare a guardare quelle build di anteprima.

You might also like