Windows 11, l'ultimo aggiornamento fa contenti i PC gamer

L'aggiornamento cumulativo di Windows 11 disponibile dalla scorsa settimana porta con se un paio di funzioni interessanti per i PC gamer.

Stando a quanto segnalato da Windows Latest, Microsoft ha voluto sottolineare una caratteristica dell'aggiornamento cumulativo di luglio (KB5028185), ovvero una modifica che andrà a vantaggio di alcuni mouse gaming di fascia alta.

"Alcuni di voi otterranno prestazioni di gioco migliori con l'aggiornamento di luglio 2023. Questo [aggiornamento di luglio 2023] migliora le prestazioni quando si utilizza un mouse con un'elevato polling rate".

Un polling rate elevato significa che il mouse verifica la sua posizione con maggiore frequenza, il che porta a una maggiore precisione complessiva quando si da un input.

Tuttavia, il problema è che finora Windows 11 aveva problemi con i mouse caratterizzati da un elevato polling rate a causa delle frequenti richieste fatte allo stack di input del sistema operativo (che può sovraccaricarsi quando si utilizza un mouse con un polling rate elevato insieme ad altri accessori gaming come, ad esempio, le webcam per lo streaming).

Per fortuna i problemi di stuttering sono stati risolti con la patch KB5028185.

La nuova patch introduce anche un'importante correzione di un brutto bug che causava errori di Timeout Detection and Recovery (TDR).

Questi fastidiosi bug causavano il blocco o l'arresto anomalo del gioco causando la perdita dei progressi qualora non si fosse salvato.

Analisi: Tante chicche per i giocatori

I primi riscontri sulla risoluzione dell'errore TDR nei test sembrano positivi e lo stesso vale per la correzione della frequenza di polling, quindi sembra che l'aggiornamento di luglio sia praticamente un must per i giocatori PC.

In ogni caso, non è possibile scegliere di installare un aggiornamento cumulativo, visto che è obbligatorio, soprattutto perchè include delle correzioni di sicurezza che vengono applicate con queste patch. Microsoft non vuole che gli utenti siano esposti a vulnerabilità, quindi è comprensibile che l'update sia obbligatorio (anche se è possibile rimandare l'installazione di una patch per un breve periodo su Windows 11 Home).

Ci sono altre chicche riservate dai PC gamer che arriveranno nel prossimo futuro, tra cui l'hub Dynamic Lighting che consentirà agli utenti di Windows 11 di controllare tutte le periferiche RGB da un unico punto centrale, invece di dover appesantire il sistema con applicazioni di terze parti.

DirectStorage – che incrementa la velocità delle unità SSD in Windows 11 rispetto a Windows 10 - sta per ricevere il supporto su un buon numero di titoli in uscita. Diablo 4 dovrebbe essere tra questi, come ci ha fatto sapere di recente uno sviluppatore, così come Hunt: Showdown e Ratchet & Clank: Rift Apart. Questi giochi si aggiungeranno a Forspoken, che già supporta DirectStorage, e speriamo che presto ne arrivino altri.