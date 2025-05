Windows 11: in arrivo una funzione molto attesa dagli utenti Android

Buone notizie per chi utilizza Windows 11 ed è invidioso della comodità offerta da Handoff di Apple, la funzione che consente di riprendere senza interruzioni il lavoro tra dispositivi iOS e Mac.

Microsoft sta lavorando a una funzionalità simile, che permetterà di riprendere le attività tra Windows 11 e smartphone Android, come mostrato in una sessione del Build 2025, successivamente caricata su YouTube.

Come riportato da Windows Central, la dimostrazione della funzione chiamata "Cross Device Resume" è stata poi rimossa dal video ufficiale, con Microsoft che ha modificato il filmato per eliminarne ogni traccia.

Fortunatamente, il noto leaker PhantomOfEarth su X è riuscito a catturare uno screenshot della demo prima che fosse eliminata, offrendo così una prima conferma visiva di questa nuova funzionalità in arrivo.

Taskbar hover card UI used for the upcoming taskbar recommendations feature + Resume on taskbar, w/ Spotify support, in Windows 11 (taken from a pre-recorded Build session*) pic.twitter.com/C8eUTyjTanMay 20, 2025

La dimostrazione mostrava come funziona Cross Device Resume con Spotify, iniziando dalla riproduzione di un brano su uno smartphone Android e poi passando a un PC con Windows 11.

Una volta effettuato il passaggio al desktop, l'app di Spotify appare sulla barra delle applicazioni con un'icona a forma di telefono. Passando il cursore sopra l'icona, viene visualizzata l'opzione "Resume", che consente di riprendere l'ascolto esattamente dal punto in cui si era interrotto sullo smartphone.

Come prevedibile, il brano riprende senza interruzioni dal punto preciso in cui era stato messo in pausa sul dispositivo Android.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Arriva la ripresa cross-device su Windows 11

A quanto pare, Microsoft sta lavorando per offrire agli sviluppatori la possibilità di integrare la funzionalità Cross Device Resume nelle proprie app, a condizione che esistano versioni sia per Android che per Windows. Dai dettagli emersi finora, Spotify sarà tra le prime applicazioni a supportare questa funzione, e anche WhatsApp potrebbe sfruttarla in futuro.

Tutto questo, ovviamente, ammesso che questa sorta di “clone” di Handoff venga effettivamente introdotto in Windows 11. Al momento, è evidente che la funzione non è ancora pronta per una presentazione pubblica, dato che Microsoft ha rimosso dal video ufficiale la parte che mostrava il funzionamento di Cross Device Resume. Resta comunque un’idea sensata da implementare nel sistema operativo desktop dell’azienda, e ci si potrebbe persino chiedere perché non sia stata introdotta prima.

È una domanda legittima, soprattutto considerando che Apple offre una funzione simile su Mac da oltre un decennio, mentre Microsoft sembra decisamente in ritardo. Tuttavia, come ha ricordato anche Windows Central, l’idea della continuità tra dispositivi non è nuova per l’azienda: già nel 2016, con il progetto Project Rome, si parlava di un ecosistema integrato, anche se con ambizioni molto più ampie rispetto a quanto visto ora.

Un punto che andrà sicuramente migliorato è il nome della funzione. "Cross Device Resume" sembra più un titolo provvisorio, poco incisivo rispetto a un nome semplice ed efficace come "Handoff". È possibile che venga abbreviato semplicemente in "Resume", come suggerisce lo screenshot emerso su X.

Curiosamente, alcuni utenti più attenti hanno già individuato un processo chiamato Cross Device Resume in esecuzione in background su Windows 11, legato probabilmente alla continuità dei file OneDrive tra dispositivi. Tutto lascia quindi pensare che Microsoft voglia ampliare queste basi tecniche per supportare un maggior numero di app, e non solo i suoi servizi cloud.