Windows 11, in arrivo una funzione che aiuterà a risparmiare sulle bollette

Microsoft sta sviluppando una nuova funzione di Windows 11 che dovrebbe servire a tenere sotto controllo il consumo energetico del vostro PC desktop, oltre a fornire i dati relativi a ciascuna app in funzione.

Questa novità è stata scoperta all'interno dell'ultima anteprima di Windows 11 (dal canale Dev), anche se la funzionalità al momento è nascosta.

Il noto "detective" di Twitter specializzato nelle anteprime di Windows, PhantomOfEarth, ha scoperto la funzione utilizzando ViVeTool. (Si tratta di un'utility di configurazione di Windows che può essere usata per curiosare nel codice dellOS e abilitare funzioni in background ancora non abilitate da Microsoft).

Battery usage in Power settings is becoming Energy (& battery) usage, will show energy usage data (per app as well) and on devices without batteries. Devices with batteries can switch between energy usage and battery level. Total energy usage/emissions data also shown. (23506) pic.twitter.com/PVpep5uiEXJuly 19, 2023 See more

Come si può immaginare, queste funzioni sono nascoste per una buona ragione, ovvero perchè incomplete e piene di bug.

In linea di massima, nella build 23506 Microsoft trasformerà il pannello finora riservato al monitoraggio energetico (e della batteria se si parla di portatili) in modo che mostri il consumo energetico di ciascuna app in uso sul dispositivo, oltre al consumo complessivo.

Come spiega PhantomOfEarth, il pannello mostrerà i dati di utilizzo dell'energia suddividendoli per le singole applicazioni: in questo modo, se nel sistema c'è un software che consuma molto ve ne accorgerete subito.

Chi ha un PC desktop sarà finalmente in grado di monitorare il consumo energetico, mentre chi ha un computer portatile potrà scegliere se visualizzare il nuovo pannello o il classico "consumo della batteria" (quindi non preoccupatevi, quest'ultimo non è stato abbandonato).

Microsoft fornirà anche dati complessivi sull'uso dell'energia e sulle emissioni, ma, come osserva il leaker, per ora i valori forniti sono inattendibili.

Analisi: In arrivo con l'aggiornamento 23H2? Forse...

Non è una sorpresa vedere che la funzione presenta ancora qualche bug poiché, come abbiamo notato in precedenza, si tratta di una versione di prova.

Tuttavia, ci aspettiamo che la funzione venga implementata a breve, visto che nel momento in cui viviamo conoscere con precisione il consumo energetico dei nostri dispostivi può aiutarci a tenere sotto controllo i costi delle bollette.

In effetti, è possibile che questa funzione sia in qualche modo collegata al progetto AI di Microsoft, e che in futuro si possa interagire con essa tramite l'assistente Copilot (magari centralizzando la gestione energetica di altri dispostivi smart domestici).



La funzionalità potrebbe arrivare con l'aggiornamento Windows 11 23H2 (quando teoricamente arriverà anche Copilot, ma non ci sono certezze a riguardo).