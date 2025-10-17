Windows 10's final patch fixes a bewildering number of security flaws – and shows why you need extended updates [clone]

Windows 10 ha ricevuto il suo ultimo aggiornamento di sicurezza

Corregge 172 falle di sicurezza nel sistema operativo, incluse sei vulnerabilità zero-day

È preoccupante immaginare come queste falle di sicurezza si accumuleranno nei mesi per chi non sottoscrive il supporto esteso

Windows 10 ha ricevuto il suo ultimo aggiornamento ufficiale, e i risultati sono sorprendenti per quanto riguarda i rischi che si corrono continuando a utilizzare il sistema operativo dopo la fine del supporto.

Come riporta Bleeping Computer, l'aggiornamento di ottobre 2025 include una serie di correzioni per problemi di sicurezza in Windows 10.

Questa ultima patch cumulativa risolve 172 vulnerabilità di sicurezza, incluse sei vulnerabilità zero-day.

Una vulnerabilità zero-day è una falla nella sicurezza di Windows 10 che Microsoft non conosceva quando il vettore d'attacco è emerso. Il nome si riferisce al fatto che Microsoft aveva zero giorni per rispondere alla minaccia (in altre parole, non è stata scoperta in anticipo dallo sviluppatore e corretta preventivamente).

Si tratta quindi di falle preoccupanti, perché gli attori malevoli potrebbero già tentare di sfruttarle, e le patch sono contenute in questo aggiornamento di ottobre.

I problemi zero-day risolti in Windows 10 includono una falla nel Windows Remote Access Connection Manager, un bypass del Secure Boot e una falla nel TPM 2.0 (ironicamente, considerando che questa è la funzionalità di sicurezza necessaria per l'aggiornamento a Windows 11, che molti PC Windows 10 non possiedono).

Analisi: un ragionamento fallace

Leggere di vulnerabilità di sicurezza è sempre noioso e arido, e spesso riguardano elementi di Windows che non utilizzerete mai, come il Remote Access Connection Manager (una delle zero-day è una falla in un driver per modem fax, che ci crediate o no).

Tuttavia, ci sono oltre 170 problemi di sicurezza qui, e questo solo in un mese. Tra sei mesi, si parlerà di un migliaio di queste piccole falle in Windows 10, e col tempo il vecchio sistema operativo diventerà un vero e proprio colabrodo di sicurezza.

Il modo in cui queste vulnerabilità si moltiplicano sottolinea perché è meglio non continuare a utilizzare Windows 10 senza aggiornamenti di sicurezza, anche se alcuni lo faranno sicuramente (come è successo con Windows 7).

Se volete sostenere che non avete davvero bisogno degli aggiornamenti di sicurezza per Windows 10 da Microsoft, ho spiegato perché probabilmente ne avete bisogno in un articolo recente. E non ci sono davvero scuse con Windows 10, visto che i consumatori possono ottenere un anno di supporto aggiuntivo gratuitamente tramite il programma Extended Security Updates (ESU) di Microsoft (e sebbene ci sia un piccolo inconveniente con l'ESU, a mio avviso non è nulla di grave).

