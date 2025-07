Gli utenti di Windows 11 stanno ricevendo una nuova funzionalità che consente di bloccare il proprio PC da remoto utilizzando uno smartphone Android, a patto che i due dispositivi siano collegati tramite l’app Phone Link.

Come riportato da Windows Central, la funzione è stata introdotta nella nuova versione dell’app Link to Windows per Android (versione 1.25071.165 o successiva), anche se il rilascio è ancora in fase di distribuzione graduale e potrebbe non essere immediatamente disponibile per tutti.

Il nuovo pulsante "Lock PC" può rivelarsi molto utile in situazioni quotidiane: ad esempio, se ci si allontana rapidamente dalla postazione e si viene trattenuti più del previsto, è possibile bloccare il PC a distanza per motivi di sicurezza, senza dover tornare fisicamente al dispositivo.

Da notare, come segnala Windows Central, che attivando il blocco remoto il telefono si disconnetterà temporaneamente dall’app Phone Link, fino al successivo accesso al PC.

Oltre a questa novità, la nuova interfaccia dell’app Link to Windows offre ora anche la possibilità di accedere agli appunti del PC (se la sincronizzazione è attiva) e di visualizzare i file recentemente condivisi, rendendo l’integrazione tra Windows 11 e Android ancora più fluida e funzionale.

(Image credit: Shutterstock AI)

Le nuove aggiunte all’app Link to Windows rappresentano potenzialmente strumenti molto utili per chi lavora in mobilità o gestisce più dispositivi. Accedere agli appunti di Windows 11 da smartphone può velocizzare numerose attività quotidiane, così come il nuovo pulsante per bloccare il PC da remoto può rivelarsi provvidenziale in situazioni impreviste. Magari non capiterà spesso, ma quando ne avrete bisogno, sarà un’opzione preziosa.

Va però sottolineato, come osserva Windows Central, che una funzione simile esisteva già in Windows 11: si tratta di Dynamic Lock, che sfrutta la connessione Bluetooth per bloccare automaticamente il PC quando l’utente si allontana, portando con sé lo smartphone. Tuttavia, non tutti gradiscono lasciare il Bluetooth sempre attivo, sia per motivi di consumo energetico sia per comodità. Ecco perché una soluzione manuale semplice come il tasto “Lock PC” si dimostra particolarmente sensata.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Nel complesso, Microsoft continua a migliorare l’integrazione tra Android e Windows con aggiornamenti regolari a Phone Link. Anche se i progressi non sono rivoluzionari, mostrano una chiara volontà di rendere l’esperienza più fluida. Rimangono però alcune criticità segnalate dagli utenti, in particolare il fatto che le funzionalità più avanzate restano esclusive per i dispositivi Samsung Galaxy. Un limite che, se rimosso, amplierebbe ulteriormente il potenziale di questa piattaforma cross-device.