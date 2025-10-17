Microsoft rivoluziona Windows 11 con Copilot Voice e Vision, PC IA per tutti

Microsoft sta ampliando notevolmente le capacità dell'app Copilot per tutti i computer con Windows 11.

Copilot Voice offrirà un nuovo metodo per attivare l'IA tramite comandi vocali, supportato dal lancio globale di Copilot Vision.

In arrivo capacità di IA più estese, tra cui Copilot Actions, che consente all'IA di interagire con i file del tuo computer.

Come promesso! Microsoft aveva anticipato grandi novità e finalmente ha rivelato i suoi piani per dare un ruolo più importante all'interazione vocale nell'esperienza Windows 11, ma non è tutto. Ha anche mostrato come l'intelligenza artificiale sarà potenziata all'interno del sistema operativo. Si attendeva che l'annuncio si concentrasse sull'IA – ed è stato effettivamente così – ma la svolta è che non sarà esclusivo per i PC Copilot+. Microsoft promette "una nuova ondata di aggiornamenti che trasformerà qualsiasi PC con Windows 11 in un PC con IA, con Copilot al centro di tutto."

Come spiega Yusuf Mehdi, vicepresidente e direttore marketing consumer di Microsoft, in un post del blog ufficiale, arriveranno nuovi comandi vocali su Windows 11 tramite Copilot Voice, insieme a un'espansione globale di Copilot Vision e nuove capacità per l'app Copilot di eseguire più azioni per te.

Iniziamo con la parte vocale: basterà dire "Hey Copilot" (e sicuramente non "Hey Cortana") per attivare l'IA. Il microfono di Copilot apparirà sullo schermo e potrai dare comandi vocali o fare domande. Dire "Goodbye" o chiudere il pannello terminerà automaticamente la conversazione, con avvisi sonori che confermeranno sia l'inizio che la fine della sessione.

Va notato che sarà necessario attivare manualmente questa funzione vocale dalle impostazioni dell'applicazione Copilot sul desktop di Windows 11.

Dietro Copilot Voice arriva anche l'imminente lancio globale di Copilot Vision, finora disponibile solo negli Stati Uniti.

Questa funzione, Copilot Vision, analizza – con il tuo consenso – il contenuto dello schermo e può guidarti su come usare le applicazioni, eseguire operazioni in Windows 11 o persino aiutarti a risolvere problemi quando qualcosa non funziona nel sistema. Può anche offrire consigli nei videogiochi. Tutto questo potrà essere gestito con la voce, grazie al lavoro congiunto tra Copilot Voice e Copilot Vision.

Tutto sembra promettente, ma cosa fa esattamente l'IA per te in Windows 11?

Microsoft spiega inoltre che presto arriveranno nuove funzioni basate sull'IA, che saranno disponibili nelle versioni di prova (preview releases) a breve.

I nuovi poteri dell'IA

In primo luogo, la barra delle applicazioni di Windows 11 avrà una casella Ask Copilot, che permetterà di accedere con un solo clic a Copilot Voice e Vision tramite le loro icone (occhiali e microfono), se lo abiliti. Ci viene anche promessa una ricerca in Windows più veloce e migliorata con questa nuova funzionalità (era ora, e va notato che questo non implica dare accesso a Copilot ai tuoi file, nulla cambia in tal senso sotto il cofano).

Tuttavia, la grande scommessa di Microsoft con l'IA (e gli agenti) che si sta testando è l'introduzione di Copilot Actions per i file del tuo PC.

Se Copilot Actions ti suona familiare, è perché è qualcosa che Microsoft ha già introdotto in precedenza per il web, il che significa che l'IA può connettersi a Internet per permetterti di eseguire operazioni come prenotare un hotel o acquistare biglietti per un concerto.

In una nuova "modalità sperimentale" di Copilot Labs per i tester, Microsoft consentirà di eseguire azioni di IA con i file del disco locale in Windows 11. Questo significa che si può utilizzare l'IA per organizzare, ad esempio, una cartella piena di vecchie foto archiviate in backup ed eliminare le immagini duplicate, o per estrarre informazioni specifiche da un documento.

Basta descrivere ciò che vuoi fare (usando la voce, se preferisci) e l'agente IA "tenterà di completarlo interagendo con applicazioni desktop e web", ci informa Microsoft.

Puoi lasciare che l'IA si occupi di tutto e tornare a controllare i suoi progressi quando vuoi. Naturalmente, c'è sempre la possibilità che l'IA commetta errori, e Microsoft sottolinea che, per questo motivo, "è fondamentale testare questa esperienza nel mondo reale" e che inizierà con "un set ridotto di casi d'uso" in modo lento e cauto.

Microsoft sottolinea che la sicurezza sarà chiaramente una considerazione vitale in questo caso, così come la difesa contro le nuove minacce che introdurrebbe un sistema di questo tipo, come gli attacchi di iniezione incrociata che potrebbero annullare le istruzioni agli agenti di IA. Microsoft afferma di stare stabilendo "un insieme di principi di sicurezza e privacy duraturi che devono essere rispettati per utilizzare le nuove capacità degli agenti in Windows", il che include la limitazione dei privilegi e dei permessi degli agenti (ai file con cui l'IA può lavorare).

Oltre a Copilot Actions, Microsoft dispone di un nuovo agente IA generale per Windows 11 chiamato Manus, che può affrontare operazioni complesse, e il gigante del software spiega che può creare un sito web per te. Utilizzando l'azione IA di Manus in Esplora file, puoi riunire un insieme di documenti e immagini in una cartella e far creare a Manus un sito web basato su quel materiale, il che sembra davvero impressionante.

Microsoft sta anche integrando più connettori Copilot, al fine di collegare servizi come Gmail all'app Copilot, in modo che tu possa chiedere all'IA dei tuoi prossimi appuntamenti registrati su Google, ad esempio. L'app Copilot potrà anche aiutarti a regolare le impostazioni del tuo PC, come già rivelato da Microsoft.

Un grande passo avanti per l'IA

Tutto questo, naturalmente, è ancora in sviluppo e non è nemmeno entrato in fase di test, quindi gran parte di ciò che viene menzionato potrebbe richiedere del tempo per arrivare.

In particolare, l'idea di permettere a Copilot di lavorare direttamente con i tuoi file sul desktop è qualcosa per cui Microsoft dovrà essere molto attenta, specialmente per quanto riguarda la sicurezza. Non bisogna sottovalutare ciò che l'azienda sta pianificando qui: la proposta di Copilot Actions è trasformarlo in un agente di intelligenza artificiale capace di eseguire le operazioni che gli indichi, completandole "interagendo con le tue applicazioni e file, usando visione e ragionamento avanzato per cliccare, digitare e scorrere come farebbe un essere umano."

Questo fa parte di ciò che Microsoft intende quando assicura che userai molto meno il mouse e la tastiera. Non si tratta solo di dare comandi o fare domande vocali a Copilot in Windows 11, ma che l'IA esegua davvero azioni per te nel sistema operativo. In sintesi: Voce, Visione e Azioni.

Microsoft, tuttavia, enfatizza l'importanza dell'input vocale, sottolineando che quanto più contesto e dettagli condividi in una richiesta con Copilot, migliore sarà la risposta – ma scrivere tutto ciò può essere noioso.

Mehdi commenta che, per questo motivo, quando le persone usano la voce, interagiscono il doppio con Copilot rispetto a quando scrivono, e che la nuova parola di attivazione ("Hey Copilot") cerca di rendere quell'interazione ancora più facile sul desktop.

Mehdi sottolinea:

"Crediamo che questo passaggio verso un'interazione conversazionale sarà altrettanto trasformativo quanto lo furono il mouse e la tastiera, per quanto riguarda lo sblocco di nuove capacità nel PC per il maggior numero possibile di persone."

Senza dubbio, questo è un momento chiave per Windows 11. Finora, gran parte delle critiche verso le sue funzioni di IA evidenziavano che erano poco impressionanti o limitate, ma gli strumenti menzionati qui sono molto più ampi e potenzialmente potenti. E la cosa migliore è che queste capacità arriveranno all'app Copilot per tutti i PC, non solo per i laptop Copilot+.

