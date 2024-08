Un androide come C-3PO potrebbe essere vostro, se siete disposti a spendere 16.000 dollari

Il robot umanoide Unitree G1 ha velocità, agilità e una testa senza volto un po' inquietante, e può essere acquistato per 16.000 dollari.

Il G1 è il seguito più rifinito e completo dell'umanoide H1 di Unitree, un robot che si è visto aggirare al CES 2024. Quel robot camminava lentamente ma rimaneva in piedi anche quando gli sviluppatori di Unitree gli sferravano un calcio sulla schiena rigida. G1, invece, è più flessibile e più veloce del suo predecessore. Potrebbe persino essere in grado di scappare da quel calcio.

In un video pubblicato di recente su YouTube (qui sotto), G1 si alza da una posizione prona, cammina, corre, sale le scale e affronta pugni e calci. Poi si sistema su un divano, ruota le braccia e le gambe di 360 gradi e ripiega il suo corpo di 77 chili e alto 2 metri in un formato piccolo e trasportabile (uno sviluppatore arriva e solleva G1 sopra la sua testa). Si cimenta anche in un po' di krav maga con il bastone, che credo dimostri come utilizza l'imitazione e l'addestramento al rinforzo per apprendere nuove abilità.

Unitree G1 è dotato di scanner LiDAR integrati nella testa, ma non ha un volto. Inoltre non è dotato di mani, ma è possibile acquistarne un paio a tre dita che possono essere utilizzate, almeno secondo il video e il sito web di Unitree, per rompere noci, aprire con forza una bottiglia di Coca-Cola, cucinare e saldare delicatamente componenti elettronici.

Le specifiche promettono due ore di durata della batteria, ma non c'è alcuna indicazione che possa ricaricarsi da solo, un'abilità che mi aspetto anche dal più banale aspirapolvere robot.

Nonostante la sua abilità, Unitree G1 non è pensato come robot domestico. Nel video di annuncio si legge: "Il robot umanoide ha una struttura complessa e una potenza estremamente elevata. Gli utenti sono invitati a mantenere una distanza di sicurezza sufficiente. Si prega di usare la massima cautela".

Sì, sembra che ci sia un errore in questa affermazione, poiché si presume che possa essere completamente sicuro lasciare il G1 da solo con un altro G1, ma non con i propri figli.

Nel video si nota anche che alcune delle abilità presenti sono ancora in fase di sviluppo. Tra questo e il fatto che si debba pagare un extra per le mani da presa, non è chiaro cosa si otterrebbe esattamente se si disponesse di 16.000 dollari dunque.

La buona notizia è che Unitree ha fatto progressi significativi rispetto al robot H1 e, di questo passo, c'è una solida possibilità che entro il 2025 il prossimo G1 sarà più economico, più sicuro e molto più capace.

Forse è il momento di iniziare a risparmiare.