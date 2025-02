QNAP lancia nuovi adattatori USB 4 a 10GbE per connessioni ad alta velocità

QNAP ha annunciato il lancio della serie QNA di adattatori di rete da USB 4 Tipo C a 10GbE, progettati per dispositivi Mac e Windows dotati di porte USB 4 o Thunderbolt 3/4. Questi adattatori consentono connessioni a reti 10GbE senza necessità di installare schede di rete interne, facilitando trasferimenti dati più rapidi e flussi di lavoro collaborativi efficienti.

L'aumento delle esigenze di trasferimento dati in ambiti professionali e aziendali rende essenziale l’accesso a reti ad alta velocità. Molti dispositivi moderni non dispongono di porte Ethernet integrate da 10GbE, limitando le capacità di trasferimento. Gli adattatori QNAP offrono una soluzione per utenti che necessitano di maggiore velocità di rete senza dover aggiornare l’hardware esistente.

La serie include due modelli: il QNA-UC10G1T, con porta 10GbE NBASE-T per connessioni cablate standard, e il QNA-UC10G1SF, con porta 10GbE SFP+ per connessioni in fibra. Entrambi supportano velocità di trasferimento fino a 10Gbps e sono compatibili con Windows, macOS e Linux. Il design compatto e privo di ventola ne facilita l’uso in mobilità, garantendo un funzionamento silenzioso. L'installazione avviene tramite un semplice collegamento alla porta USB 4 Tipo C, senza necessità di configurazioni complesse.

I vantaggi della connettività

L’integrazione della tecnologia USB 4 a 10GbE offre un accesso rapido e flessibile alle reti ad alta velocità senza la necessità di schede di rete interne. Questa soluzione consente di ottenere velocità di trasferimento fino a 10Gbps attraverso una semplice connessione USB, migliorando significativamente le prestazioni in scenari che richiedono la gestione di grandi volumi di dati, come l’editing video, il backup rapido e il lavoro collaborativo su file di grandi dimensioni. Inoltre, la compatibilità con diversi sistemi operativi e la facilità di installazione ne fanno una scelta ideale per professionisti e aziende che necessitano di maggiore velocità di rete senza dover aggiornare il proprio hardware.