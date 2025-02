QNAP lancia il TS-h765eU, un NAS compatto per ambienti ridotti

QNAP ha annunciato il lancio del TS-h765eU, un nuovo NAS rack 1U a profondità ridotta pensato per l’edge storage in ambienti con spazio limitato. Il dispositivo è dotato di un processore Intel Atom x7405C quad-core, quattro bay per HDD/SSD SATA, tre slot PCIe NVMe E1.S/M.2 per espansione SSD o rete ad alta velocità e due porte 2,5GbE per una connettività rapida e affidabile.

Il crescente bisogno di soluzioni di archiviazione compatte e performanti in ambienti ristretti, come armadi multimediali, sale server di piccole dimensioni e veicoli per la trasmissione mobile, richiede dispositivi versatili e scalabili. Il TS-h765eU è progettato per offrire elevate prestazioni in un formato compatto, con un ingombro di soli 292,1 mm di profondità. Grazie al sistema operativo QuTS hero basato su ZFS, il NAS garantisce protezione avanzata dei dati, supporto WORM e deduplicazione efficiente dello storage.

Il TS-h765eU offre una configurazione hardware avanzata che include:

- Processore: Intel Atom x7405C quad-core (2,2 GHz, fino a 3,4 GHz)

- RAM: 8GB DDR5 Non-ECC, espandibile fino a 16GB, con supporto In-Band ECC

- Storage: 4 bay per HDD/SSD SATA 6Gbps da 3,5”/2,5”

- Espansione SSD: 3 slot PCIe NVMe E1.S/M.2 2280 per cache SSD o storage pool

- Connettività di rete: 2 porte RJ45 da 2,5GbE, con possibilità di espansione a 10GbE

- Espansione USB: 1 porta USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) di tipo A, 1 porta USB 2.0

Uno dei principali vantaggi del NAS è la sua compatibilità con SSD E1.S, una tecnologia avanzata che migliora la dissipazione del calore, offre protezione contro le perdite di alimentazione (PLP) e consente la sostituzione a caldo dei dischi. Il dispositivo supporta anche il modulo di rete QNAP QXG-ES10G1T, che trasforma uno slot PCIe in una connessione 10GbE per migliorare le prestazioni di rete.

Le due porte 2,5GbE integrate consentono di aggregare la larghezza di banda tramite Port Trunking o SMB Multicanale, offrendo un trasferimento dati più rapido e affidabile. La possibilità di collegare JBOD esterni, come il TR-004U di QNAP, permette un’ulteriore espansione dello storage, rendendo il NAS adatto a carichi di lavoro elevati.

Con una disponibilità garantita fino al 2031, il TS-h765eU è una soluzione di archiviazione a lungo termine per aziende che necessitano di un’infrastruttura edge storage potente e compatta. Per maggiori dettagli, è possibile consultare il sito ufficiale di QNAP.