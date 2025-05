QNAP e VCA presentano un'IA per la videosorveglianza smart, compatibile con le telecamere esistenti

QNAP ha annunciato una partnership con VCA Technology per lanciare una nuova soluzione di videosorveglianza smart con intelligenza artificiale, progettata per ridurre i costi di aggiornamento e migliorare la gestione degli eventi. La proposta consente alle aziende di adottare sistemi intelligenti senza modificare le infrastrutture esistenti.

Il sistema risponde a un’esigenza concreta di molte organizzazioni: aggiornare i propri sistemi di videosorveglianza senza affrontare la spesa elevata legata alla sostituzione delle telecamere. Grazie al VCA AI Bridge, è possibile trasformare un impianto tradizionale in un sistema intelligente, beneficiando di funzionalità avanzate di analisi e notifica in tempo reale, aumentando sicurezza e prontezza operativa.

L’analisi AI offerta da VCA riconosce oggetti come persone, veicoli e bagagli, ma anche comportamenti anomali attraverso l’elaborazione delle sequenze video. Può operare su 12 canali contemporaneamente, utilizzando oltre 10 motori AI e più di 20 regole logiche. L'integrazione con i NAS QNAP e con il sistema QVR Pro permette di registrare, archiviare e gestire in modo centralizzato i flussi video.

Attraverso l’interfaccia QVR Pro, gli utenti possono ricevere avvisi immediati via SMS, email o push web, visualizzare gli eventi su mappa elettronica e intervenire in tempo reale. La protezione RAID e l’espansione JBOD assicurano la conservazione dei dati su lungo periodo, mentre la gestione multi-server tramite QVR Center consente il monitoraggio fino a 256 sistemi in parallelo, con registrazioni di emergenza in caso di failover.

Questa proposta è adatta a numerosi contesti, tra cui negozi, parcheggi, logistica, scuole, aeroporti e ambienti pubblici. Offrendo una soluzione flessibile e accessibile, QNAP e VCA rispondono all’aumento della domanda di videosorveglianza intelligente nel mercato aziendale.