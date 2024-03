Arriva il primo SSD per PS5 da 8TB: un sogno, a patto che possiate permettervelo

Nextorage ha appena presentato le sue nuove unità SSD PCIe 4.0, NE1N8TB e NEM-PA8TB, entrambe da 8TB e capaci di offrire prestazioni elevatissime.

La NE1N8TB è progettata per PC desktop e laptop, la NEM-PA8TB si rivolge principalmente ai possessori di PlayStation 5. Entrambe le unità, alimentate da un controller a otto canali e NAND 3D TLC a 1.200 MT/s, sembrano sfruttare il noto controller Phison E18, ereditato dalla precedente joint venture tra Nextorage e Sony.

Sorprendentemente, nonostante le differenze di orientamento, entrambe le unità offrono le stesse prestazioni, supportate da una cache DRAM DDR4 da 2 GB. Con velocità di lettura e scrittura sequenziali che raggiungono rispettivamente 7.300 MB/s e 6.600 MB/s, queste SSD mantengono alte prestazioni anche nelle operazioni casuali, con 900.000 IOPS in lettura e 1.000.000 IOPS in scrittura.

Il modello NEM-PA8TB è già disponibile negli Stati Uniti e costa la bellezza di 849,99 dollari, circa il prezzo di due console PS5 standard. Certo, si tratta di una cifra elevatissima, ma considerando lo spazio di archiviazione offerto e le prestazioni che offre è in linea con il mercato attuale.

Il modello NE1N8TB per PC desktop e notebook, purtroppo, non è ancora disponibile, ma dovrebbe costare meno con un prezzo previsto di 836,65 dollari. Al momento non si conoscono i prezzi per l'Europa, ma prevediamo cifre superiori agli 800€ per entrambe le unità.