All-flash senza compromessi: il nuovo NAS U.2 di QNAP guarda ai data center del futuro

QNAP ha annunciato un nuovo sistema NAS all-flash a 24 baie U.2 NVMe, destinato a chi gestisce carichi di lavoro pesanti in ambito aziendale. Il TDS-h2489FU R2 è un dispositivo rackmount con doppio processore Intel Xeon e storage scalabile, pensato per data center, virtualizzazione e ambienti AI a bassa latenza.

Il costante aumento della mole di dati da elaborare e conservare ha messo in crisi le architetture tradizionali di storage. In questo contesto, soluzioni come il TDS-h2489FU R2 si rivolgono a chi necessita di piattaforme affidabili, scalabili e capaci di mantenere alte prestazioni anche in presenza di traffico elevato, multitasking e operazioni simultanee.

Il sistema adotta fino a 32 core fisici distribuiti su due CPU Intel Xeon Silver e può supportare fino a 1 terabyte di memoria DDR4 ECC. Offre sedici slot U.2 PCIe NVMe e otto U.2 NVMe/SATA, raggiungendo picchi di oltre un milione di IOPS in lettura casuale 4K. È possibile espandere la capacità complessiva collegando fino a 256 dischi aggiuntivi tramite JBOD, coprendo esigenze su scala petabyte.

Le quattro porte PCIe Gen 4 consentono l’aggiunta di schede da 25GbE o 100GbE, moduli SSD M.2 e schede Fibre Channel, ampliando la versatilità dell’intera infrastruttura. Il sistema operativo utilizzato è basato su ZFS, con supporto per deduplica, compressione, snapshot e funzioni SSD-aware per aumentare la durata dei dischi e ottimizzare le prestazioni in ambienti a lettura/scrittura intensiva.

La dotazione di rete comprende quattro porte da 2,5GbE e due SFP28 da 25GbE, che supportano anche i protocolli iSER e SR-IOV, migliorando la velocità dei trasferimenti e l’efficienza delle macchine virtuali. Due alimentatori ridondanti assicurano continuità operativa in caso di guasto.

Il dispositivo è disponibile in cinque configurazioni, con memoria variabile da 64 gigabyte fino a 1 terabyte. Il target è quello dei reparti IT che gestiscono infrastrutture critiche, dove affidabilità e scalabilità sono priorità inderogabili.