La serie Pixel 9 di Google potrebbe essere lanciata con una nuova e minimalista app Meteo

La seriePixel 9 di Google potrebbe ricevere una nuova app meteo esclusiva: sono stati infatti resi noti i dettagli del software e del design unico e minimalista dell'app. Android Authority ha pubblicato diversi screenshot in un recente rapporto, dandoci una buona occhiata in azione.

La prima cosa che si nota nelle immagini è che l'app ha un aspetto più semplice rispetto all'attuale strumento meteo sui telefoniPixel. C'è un gradiente di colore che va dall'alto verso il basso, in linea con il clima locale. La lettura della temperatura si sposta dal lato al centro con un carattere più grande. Un dettaglio carino che ci è piaciuto nell'anteprima è che il simbolo dei gradi è stato sostituito "con un'icona che rappresenta le condizioni meteorologiche attuali".

In questo caso, si tratta di una luna crescente, che indica un cielo sereno. C'è però una "vittima" in tutto questo: la rana meteorologica potrebbe essere assente, dato che non appare nell'anteprima. È possibile che il personaggio "non si adattasse al resto del tema" (RIP rana meteorologica).

Before and After / credit Android Authority https://t.co/VdWXIPHAGx pic.twitter.com/r0XZkGFEcjAugust 5, 2024

Schede ridisegnate

In basso sullo schermo si trovano diverse schede informative apparentemente ispirate a Material You. Sono colorate in modo deciso e presentano elementi di design morbidi e rotondi. La sezione indica, tra le altre cose, le previsioni orarie, le previsioni a dieci giorni, i livelli di umidità, la velocità del vento e l'indice UV. Android Authority sostiene che "possono essere riposizionati in modo permanente tenendoli premuti" e spostando poi la scheda in un'altra posizione.

Toccando una data nella sezione delle previsioni si apre una piccola finestra che mostra alcune letture. Queste non possono essere regolate. Lo strumento di selezione della località nel menu Impostazioni è identico a quello dell'app attuale, anche se l'enfasi è maggiore sul meteo locale.

La temperatura viene visualizzata in modo evidente sul lato destro dello schermo anziché come nota a piè di pagina in basso. Inoltre, le animazioni dell'app con la piccola rana non sono più presenti. Google potrebbe aver deciso che queste animazioni non hanno più spazio.

Standalone app

Lo sviluppo da parte di Google di una seconda app meteo per la serie Pixel 9 può sembrare strano per alcuni, dato che Google Clock offre già previsioni giornaliere e Google Search fornisce bollettini meteo locali con una sola richiesta. Tuttavia, vale la pena ricordare che non sarebbe la prima volta che il gigante tecnologico lancia un'app che fa la stessa cosa di un'altra. Come sottolinea la pubblicazione, ha realizzato "cinque diverse app di messaggistica".

A giudicare da ciò che abbiamo letto, Pixel Weather (come lo chiameremo) sarà un software indipendente, simile a Weather su iOS. Avrà una propria presenza sull'hardware piuttosto che essere relegato a una funzione secondaria.

Android Authority afferma che l'app sarà "precaricata" sugli smartphone Pixel 9, con l'intenzione di estenderla anche ai modelli precedenti. Ricordiamo che queste immagini mostrano una "versione non definitiva", quindi prendete tutte queste informazioni con un pizzico di sale. La versione finale potrebbe apparire radicalmente diversa; forse la rana meteorologica potrebbe tornare.

Non dimenticate di dare un'occhiata all'elenco di TechRadar dei migliori telefoni Pixel per il 2024.