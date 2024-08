La modalità desktop di Android potrebbe consentire ai futuri tablet di fungere da computer

Nel mese di aprile, sono emerse online prove che rivelavano che Google stava lavorando per migliorare la modalità desktop di Android. Le prime dimostrazioni mostrano che sarà più facile da usare rispetto al passato, grazie alla presenza di finestre mobili, anche se manca ancora di funzioni vitali. Da allora non si è più sentito parlare del progetto fino a poco tempo fa, quando è riapparso nell'"ultima release di Android 15 Beta 4.1".

L'esperto di Android Mishaal Rahman ha scoperto che la funzione di Android può funzionare su un tablet - a condizione che abbia un display abbastanza grande. Nella build, Mishaal Rahman afferma che se si accede alla vista "Recenti" del dispositivo e si apre il menu a discesa di un'app, si vedrà un nuovo pulsante chiamato "Desktop".

Toccando questo pulsante, l'applicazione su cui ci si trovava si trasforma in una finestra libera. Da questo momento in poi, si comporta in modo simile a un browser sul sistema Samsung New DeX. L'applicazione può essere minimizzata, massimizzata, attaccata al lato o collegata a un'altra finestra. In basso è presente una barra delle applicazioni con tutti i software attualmente aperti.

Il video dimostrativo di Rahman mostra che è possibile avere più finestre contemporaneamente sulla schermata iniziale. Ha Chrome, Gmail e l'app Calcolatrice. Sebbene si tratti di funzioni di base già presenti in molti altri sistemi operativi, è importante evidenziarle perché indicano che la modalità ha fatto molta strada, considerando che le versioni precedenti erano piuttosto scarne.

Esperienze fianco a fianco

Abbiamo trovato interessante il fatto che la modalità desktop di Android possa coesistere con l'esperienza tradizionale dei tablet. Immaginate di avere il layout desktop in un caso e il layout tablet tradizionale in un altro. Potrete passare da un'opzione all'altra in qualsiasi momento.

La possibilità di avere due ambienti diversi affiancati potrebbe dare al software di Google un vantaggio unico, in quanto non sarà necessario impegnarsi per l'uno o per l'altro. Questo permetterà alla modalità desktop di Android di distinguersi dal New DeX di Samsung sui tablet Galaxy.

La versione di Samsung offre un'esperienza simile, completa di barra delle applicazioni, cassetto delle app e icone della schermata iniziale, ma prende il controllo del dispositivo su cui si trova. Il software di Google ha il potenziale per essere più flessibile, anche se questo è tutto da vedere.

Possibile finestra di lancio

Da un'analisi approfondita, sembra che la modalità desktop di Android non vedrà presto la luce. La funzione è ancora in fase di lavorazione e, sebbene sia apparsa su Android 15, dubitiamo che verrà lanciata entro i prossimi tre mesi.

Mishaal Rahman fa notare che le voci di un Pixel Tablet 2 circolano da tempo. Forse la modalità desktop di Android potrebbe arrivare insieme al lancio del dispositivo. Si tratta solo di speculazioni, quindi prendete la notizia e la fuga di notizie con un granello di sale. Almeno, consolatevi con il fatto che lo sviluppo è ancora in corso.

