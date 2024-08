Google Pixel rende l'astrofotografia ancora più semplice

I telefoni Pixel dispongono di una modalità Astrofotografia da diverse generazioni, che consente agli utenti di scattare splendide foto delle stelle di notte. Tuttavia, per accedere a questa modalità è necessario attivare prima la funzione Night Sight, ma questo potrebbe presto cambiare in un futuro aggiornamento.

Il canale non ufficiale di Google News su Telegram ha scoperto che potrebbe essere possibile attivare manualmente la modalità Astrofotografia sui Pixel. Secondo quanto scoperto dal canale, la modifica verrà introdotta con il rilascio della versione 9.5.118 dell'app Fotocamera Pixel.

Per attivare la funzione, gli utenti dovranno accedere al menu delle impostazioni rapide di Night Sight e abilitare l'astrofotografia. Secondo quanto riportato online da, è possibile cambiare modalità al volo facendo scorrere il cursore da "Auto" ad "Astro" all'interno di Night Sight. È indicata da un'icona che raffigura una mezzaluna con un segno più e dovrebbe essere molto più facile da attivare rapidamente.

(Image credit: Google News/Telegram)

Premendo il pulsante di scatto si avvia un timer di cinque secondi e questa breve finestra consente di posizionare il telefono in una posizione stabile prima che inizi a scattare foto a lunga esposizione del cielo notturno. L'operazione dura circa quattro minuti. L'elaborazione dell'immagine finale può richiedere un po' di tempo e, secondo quanto riferito, dipende dall'età del telefono e dalla "durata dell'esposizione".

Android Authority afferma che gli utenti possono modificare il timer da cinque secondi a tre o dieci secondi. Oppure, se si preferisce, è possibile disattivare l'intera funzione. Tuttavia, non sembra possibile accorciare o estendere il periodo di esposizione. 9To5Google, nel suo articolo, sostiene che i quattro minuti sono un tempo fisso che non può essere regolato.

Per scattare una foto del cielo notturno è necessario che il telefono Pixel si trovi in condizioni di illuminazione ottimali. Anche se la modalità Astrofotografia vi aiuterà, non è una magia.

Come funziona l'aggiornamento

Ufficialmente, l'aggiornamento non è disponibile per tutti, ma ufficiosamente lo è. Se lo si desidera, è possibile caricare sideload la Pixel Camera versione 9.5.118 APK (Android Package Kit) sul proprio smartphone Pixel. Installando il software si ottengono anche strumenti video aggiuntivi e funzioni esclusive di Pixel 8 Pro, come i controlli Pro per regolare il sistema della fotocamera posteriore.

Ci sono un paio di cose da sapere. Innanzitutto, il pacchetto APK della Pixel Camera è enorme, con 500 MB. 9To5Google afferma che non è possibile scaricare semplicemente l'APK dell'app perché viene visualizzato un messaggio che indica che si sta utilizzando una "versione non valida di Google Camera". In secondo luogo, è necessario aver installato sul proprio dispositivo mobile l'app APKMirror, disponibile sul Google Play Store.

I commenti sul subreddit Pixel affermano che il bundle è sicuro; tuttavia, scaricare qualsiasi file da una fonte di terze parti non verificata mette sempre a rischio di malware. Si consiglia di attendere che Google distribuisca l'aggiornamento, anche se potrebbe volerci un po' di tempo. Se capite il rischio, il bundle può essere trovato sul sito APKMirror.