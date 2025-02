Google Maps introduce nuove segnalazioni stradali: utilità o distrazione?

Google Maps sta introducendo nuove opzioni per la segnalazione di incidenti, con un focus sulle condizioni meteorologiche.

Secondo quanto riportato da Android Police, tra le nuove segnalazioni disponibili ci sono “strada allagata” per situazioni di forte pioggia, “scarsa visibilità” in caso di nebbia fitta e “strada non sgomberata” per quando la neve rende impraticabile il percorso.

Queste opzioni sono state individuate inizialmente su Google Maps per Android Auto e successivamente nell’app per iPhone.

Per il momento, però, queste novità non sono ancora disponibili nella versione Android dell’app. Tuttavia, è probabile che la possibilità di segnalare strade allagate o innevate arrivi presto anche su questa piattaforma.

Sicuri che sia la scelta migliore?

(Image credit: Future)

Google Maps continua ad ampliare le opzioni per la segnalazione di incidenti, integrando sempre più avvisi accanto ai report nativi, compresi quelli chiaramente etichettati provenienti da Waze, introdotti lo scorso anno. Attualmente, gli utenti possono già segnalare una vasta gamma di situazioni, come incidenti stradali, veicoli in panne, corsie chiuse, autovelox e altri problemi di viabilità.

Per molti automobilisti, questi avvisi risultano estremamente utili, permettendo di evitare imprevisti e trovare percorsi alternativi in tempo reale. Tuttavia, non tutti apprezzano l’aumento costante delle segnalazioni visibili su Google Maps. Con l’espansione delle categorie di incidenti segnalabili, è probabile che le lamentele sulla frequenza di questi avvisi aumentino.

Un altro problema è la presenza di segnalazioni errate, come incidenti già risolti o mai avvenuti, senza un metodo semplice per disattivarle completamente. Nonostante le richieste di alcuni utenti di ridurre il numero di notifiche, Google sembra determinata a proseguire su questa strada, anche se non tutti i conducenti sono d’accordo con questa direzione.