Apple prepara una rivoluzione visiva per watchOS 12 e tvOS 19

Il Worldwide Developer Conference 2025 di Apple inizierà lunedì 9 giugno, e secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, quest’anno vedremo un’importante rivisitazione grafica su praticamente tutte le piattaforme Apple: iOS 19, macOS 16, watchOS 12 e tvOS 19.

Il nuovo stile visivo sarebbe ispirato all’interfaccia di visionOS, il sistema operativo dell’Apple Vision Pro, e internamente è conosciuto con il nome in codice “Solarium”, un riferimento ai giardini d’inverno in vetro pieni di luce. Il look sarà, secondo le fonti, “più moderno e raffinato” rispetto a quello attuale.

Anche se i riflettori saranno puntati su iOS 19 e macOS 16, è interessante notare che anche Apple Watch e Apple TV riceveranno un restyling, a conferma di un’operazione di rinnovamento visivo a 360 gradi da parte di Apple.

Visione totale

Non ci sono ancora immagini ufficiali, ma secondo Mark Gurman di Bloomberg, Apple sta preparando il più grande restyling visivo dai tempi di iOS 7, e questa volta coinvolgerà tutti i sistemi operativi: iOS 19, macOS 16, watchOS 12 e tvOS 19.

L’ispirazione? Arriva direttamente da visionOS, il sistema operativo di Apple Vision Pro, noto per la sua interfaccia pulita, moderna e intuitiva. Nonostante il visore non stia dominando il mercato in termini di vendite, Apple sembra decisa a estendere il suo linguaggio visivo a tutto il proprio ecosistema.

Come da tradizione, il debutto avverrà durante il WWDC 2025 del 9 giugno, con i primi sviluppatori che potranno testare le beta subito dopo, e il rilascio pubblico previsto per settembre, in concomitanza con i nuovi iPhone e Apple Watch.

Secondo Gurman, “iOS 7 nel 2013 fu il più grande cambiamento visivo mai visto su iPhone, ma quello in arrivo sarà molto più esteso”. Non ci resta che attendere il keynote per scoprire fino a che punto Apple trasformerà l’esperienza visiva sui suoi dispositivi.