MacBook Air M3, nuovi iPad e accessori Apple in arrivo: anche quest'anno niente evento

Sappiamo da tempo che Apple è in procinto di presentare i nuovi MacBook Air M3 da 13 e 15 pollici e, fino a pochi giorni fa, speravamo nell'annuncio di un evento dedicato nel mese di marzo. Purtroppo, a quanto pare, Apple non sembra intenzionata a mostrare i suoi nuovi portatili al mondo entro marzo.

Questo significa che non ci saranno dei nuovi MacBook Air quest'anno? Tutt'altro. Apple, a differenza di quanto fatto negli scorsi anni, dovrebbe lanciare i MacBook Air da 13 e 15 pollici esclusivamente sul suo sito web.

Ovviamente al lancio seguiranno una "una serie di video online e campagne di marketing", come afferma Mark Gurman sulla sua newsletter Power On, dove il giornalista di Bloomberg si dice sicuro che le cose andranno esattamente così.

Gurman non ha citato alcuna fonte, ma ha un'ottima reputazione e chiunque sia appassionato di prodotti Apple sa bene quanto le sue previsioni siano solitamente esatte.

Tuttavia, per quanto Gurman sia affidabile, è difficile credere che Apple non terrà un evento per i suoi primi portatili della linea Air equipaggiati con i nuovi chipset M3. I nuovi processori Apple hanno già esordito sui MacBook Pro da 16 pollici e nell'iMac da 24 pollici, mostrando notevoli incrementi prestazionali rispetto ai precedenti M2.

La buona notizia è che, anche senza evento di presentazione, i nuovi MacBook Air M3 potrebbero arrivare questa settimana o la prossima. A dirlo è sempre Mark Gourman in un post pubblicato su X. Le spedizioni sono invece previste entro la fine del mese.

Altre novità in arrivo da Apple

Sembra che siano in arrivo importanti aggiornamenti anche per la gamma iPad e in particolare per l'Pad Pro che dovrebbe passare a un nuovo schermo OLED e per l'iPad Air che verrà proposto nel nuovo formato da 12,9 pollici. Si tratta di cambiamenti significativi, ma nemmeno per i tablet è previsto un evento di lancio.

E non è tutto. Si ipotizza anche che Apple abbia intenzione di rinnovare la Magic Keyboard dell'iPad e lanciare una nuova Apple Pencil. Si tratta di un gran numero di nuovi prodotti, motivo per cui è ancora più difficile capire come mai non sia previsto un evento dedicato.

Stando al rapporto di Gurman "la versione speciale di iOS 17.4 con supporto per il nuovo hardware è prevista per la fine del mese", il che significa che i nuovi prodotti potrebbero apparire tra fine la fine di marzo e l'inizio di aprile.

Gurman ha chiarito su X (ex Twitter) che gli Apple Store stanno pianificando un "aggiornamento minore"questa settimana (che potrebbe riguardare nuovi accessori come la Magic Keyboard e la Apple Pencil) e un "aggiornamento maggiore" la prossima settimana (in questo caso potrebbe trattarsi dei nuovi MacBook e iPad).

Anche se non ci sono certezze sulle tempistiche, sembra sempre ormai certo che Apple salterà l'evento di marzo per il secondo anno consecutivo: se così non fosse, probabilmente Apple avrebbe già annunciato il suo show.