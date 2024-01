Dell presenta la nuova gamma XPS: design aggiornato, nuovi formati e funzioni AI

In occasione del CES 2024, Dell ha presentato i nuovi portatili della celebre gamma XPS. Oltre a un importante aggiornamento del design che riprende la linea dell'XPS 13 Plus presentato al CES 2022 e la estende a tutta la gamma, Dell ha introdotto i nuovi modelli da 16 e 14 pollici aggiornando anche i più piccoli XPS 13 Plus e XPS 13.

Come sempre i portatili della gamma XPS mirano alla produttività, proponendo un design e un set di funzioni che lasciano da parte i fronzoli e puntano tutto sull'efficienza. Le scocche dei nuovi XPS (disponibili nelle colorazioni Platino e Grafite) sono interamente realizzate in alluminio lavorato a CNC e i display sono protetti da Gorilla Glass 3.

I nuovi XPS sono inoltre dotati di un touchpad privo di cornici che si integra perfettamente con il poggiapolsi migliorando sensibilmente il design e offrendo un approccio innovativo alla navigazione dei menù.

I display sono tutti InfinityEdge con opzioni touch OLED, frequenze di aggiornamento variabili e Dolby Vision. Dell ha prestato particolare attenzione anche al comparto audio, a partire dal design a quattro altoparlanti, dal supporto per l'audio immersivo Dolby Atmos e dal surround stereo 3D di MaxxAudio Pro di Waves.

La lineup offre anche nuove funzionalità AI introdotte grazie ai processori Intel Core Ultra e al supporto di Windows 11. Tali funzioni mirano a migliorare il processo creativo e la produttività, garantendo al contempo migliori prestazioni e una maggiore durata della batteria. A proposito di durata della batteria, tutti i laptop XPS sono dotati di ExpressCharge per ricaricare l'80% della durata della batteria in soli 60 minuti, in modo da mantenere il flusso creativo.

Per quanto riguarda il comparto video troviamo diverse opzioni con schede video Nvidia RTX 4000 o grafica integrata Intel Arc per le varianti da 14 e 16 pollici, mentre il modello da 13" è limitato alla grafica integrata Intel.

Infine, la gamma XPS 2024 è realizzata in materiali riciclati (dal 20 al 26%) ed è conforme ai nuovi e rigorosi criteri climatici EPEAT che ne garantiscono la designazione EPEAT Climate+.

(Image credit: Dell)

La gamma XPS 2024

Dell XPS 16 è il modello di punta della gamma e garantisce prestazioni elevate per carichi di lavoro complessi. Grazie ai più recenti processori Intel Core Ultra e alle GPU NVIDIA GeForce RTX (fino alla GPU GeForce RTX 4070), l'XPS 16 è il modello più prestante della gamma XPS 2024. Che si tratti di editing di video o di testare l'ultimo software AI, questo modello è ideale per chi usa il portatile in ambito professionale.

Dell XPS 14 è un'ottima opzione per chi lavora in mobilità, offrendo un ottimo compromesso tra portabilità e prestazioni. Il nuovo modello è più leggero del 21% rispetto all'XPS dello scorso anno, ma offre comunque prestazioni validissime per completare le attività più impegnative con facilità. Grazie alle GPU NVIDIA GeForce RTX opzionali (fino alla GPU GeForce RTX 4050), è possibile modificare e riprodurre video ad alta risoluzione senza alcuno sforzo. Inoltre l'elevata autonomia consente di lavorare durante gli spostamenti senza preoccuparsi di rimanere a secco.

Sia l'XPS 16 che l'XPS 14 sono sistemi convalidati da NVIDIA Studio,3 il che significa che garantiscono prestazioni leader del settore per attività creative impegnative come il rendering 3D, l'editing video e lo streaming dal vivo, offrendo al contempo l'accesso esclusivo alla suite di strumenti Studio AI-powered e una maggiore stabilità con i driver NVIDIA Studio.

Il più piccolo Dell XPS 13 rappresenta una rivoluzione in termini di design e portaiblità. Con un peso di poco superiore a 1KG, il nuovo XPS 13 pollici offre un livello di portabilità estremo e si rivela la scelta più azzeccata per studenti e lavoratori sempre in movimento. Il nuovo compatto della gamma XPS offre tre nuove opzioni di display tra cui scegliere (FHD+, QHD+ touch e 3K+ OLED touch) per un'esperienza visiva versatile, adatta alla produttività quotidiana e alla creazione di contenuti ad alta risoluzione. L'XPS 13 rappresenta il formato ideale per conciliare scuola, lavoro, progetti personali e intrattenimento.

(Image credit: Dell)

Funzioni AI

La nuova gamma XPS si affida ai processori Intel Core Ultra dotati di un motore di accelerazione AI integrato con l'aggiunta di un'unità di elaborazione neurale (NPU). Ciò significa che il PC non deve più affidarsi esclusivamente alla CPU o alla GPU per l'elaborazione e le prestazioni. Facciamo un esempio pratico: immaginate di essere un fotografo intento a elaborare un'immagine sottoesposta su Adobe Lightroom. Grazie alla presenza dell'unità NPU presente su tutti i nuovi XPS, il portatile andrà a sfruttare il motore di calcolo più adatto al carico di lavoro consentendo di modificare le immagini più velocemente e preservando al contempo la durata della batteria.

In sostanza, indipendentemente dal carico di lavoro, i nuovi XPS sono in grado di scegliere il percorso migliore per ottimizzare prestazioni e consumi.

Inoltre, tutti i portatili sono dotati dell'assistente AI Copilot di Windows 11, che sfrutta le capacità dell'intelligenza artificiale per rendere le attività quotidiane più semplici e veloci. Per enfatizzare questo aspetto, tutti i nuovi modelli della gamma XPS dispongono di un tasto Copilot pensato per accedere velocemente alle funzioni AI.

Prezzi e disponibilità

I nuovi dell XPS nei formati da 13, 14 e 16 pollici saranno disponibili entro il primo trimestre del 2024 con prezzi che partono da 1.300 dollari per il più piccolo XPS 13, 1.699 dollari per il modello da 14 pollici e 1.899 dollari per la variante da 16 pollici.

Non abbiamo alcuna indicazione sui prezzi in euro ma vi aggiorneremo appena possibile.