Facebook: arrivano gli account alternativi per separare il lavoro dalla vita privata

Facebook sta per offrire ai suoi utenti la possibilità di creare più account in modo da consentire a ciascuno di decidere come interagire con la piattaforma e sotto quale veste.

Meta ha annunciato la novità in un post chiarendo che la società intende dare alle persone un modo per compartimentare i diversi aspetti della loro vita online. Così facendo, si potrà tenere separato l'account personale da quello professionale o avere profili diversi per determinati pubblici. È possibile far seguire alla famiglia un profilo e agli amici un altro, per organizzare meglio i contenuti che si desidera condividere o vedere.

Il vostro feed non sarà più un miscuglio di cose buttate insieme a casaccio. Ora potete mantenere la bacheca in ordine senza problemi. Inoltre, Facebook non mostrerà che avete creato altri profili sulla vostra pagina principale, quindi manterrete la privacy condividendo i contenuti solo con le persone che hanno accesso al vostro profilo secondario.

Quando si crea un profilo aggiuntivo, occorre tenere presente che le impostazioni personali non verranno trasferite, bensì dovrete impostare da capo. Inoltre, le impostazioni di ciascun profilo saranno "gestite separatamente".

Sembra che questo aggiornamento sarà esclusivo dell'applicazione mobile di Facebook. Al momento, Meta non ha confermato se sarà possibile o meno creare altri account sull'interfaccia web di Facebook.

Creare un profilo aggiuntivo

Aprire un altro profilo secondario è davvero facile.

Andate sul menu Impostazioni, selezionate la vostra immagine profilo nell'angolo in basso a destra dell'applicazione. Sotto il vostro nome nel menu apparirà una casella in cui potrete inserire un nuovo nome utente. Date un nome al vostro nuovo account, quindi attendete qualche secondo per completare il processo.

A questo punto è possibile seguire i propri amici o scoprire altre comunità per creare un feed unico. È altrettanto facile passare da un profilo all'altro. È sufficiente toccare l'immagine di un altro account, senza bisogno di effettuare il login.

Detto questo, ci sono alcune restrizioni di cui dovete essere consapevoli. Secondo Meta, questo aggiornamento sarà disponibile solo per gli "account adulti idonei". Alcune funzioni come Facebook Dating, Facebook Marketplace, Modalità professionale e pagamenti "non saranno disponibili per i profili personali aggiuntivi": solo quello principale avrà accesso a questi strumenti. Inoltre, il supporto per Messenger sarà disabilitato sui profili secondari.

È possibile inviare messaggi, ma Messenger stesso è inaccessibile.

Disponibilità

È un po' sorprendente che Facebook abbia impiegato così tanto tempo per implementare gli account multipli, soprattutto se si considera che Instagram dispone di questa funzionalità da oltre sette anni. Meglio tardi che mai. Meta afferma che l'aggiornamento è attualmente in fase di distribuzione su Facebook per i dispositivi mobili a livello globale "e continuerà nei prossimi mesi". Non si sa nulla della versione desktop.

Abbiamo contattato Meta chiedendo se un giorno consentirà agli utenti di creare nuovi profili sul desktop e se potrà chiarire cosa significa esattamente "account adulto idoneo" e vi aggiorneremo non appena riceveremo una risposta.