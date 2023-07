Recensione AMD Ryzen 5 5600X3D

L'AMD Ryzen 5 5600X3D offre prestazioni di gioco simili a quelle del più costoso 5800X3D a un prezzo ridotto. Questo spiega, almeno in parte, il motivo per cui AMD non l'ha rilasciato nel 2022, ovvero per evitare di cannibalizzare il Ryzen 5800X3D. Adesso che è sul mercato possiamo dire con certezza che considerando il rapporto prezzo/prestazioni è la migliore CPU gaming del 2023.

AMD Ryzen 5 5600X3D: Recensione sintetica

Questa non sarà la classica recensione di un processore che siete abituati a leggere, poiché l'AMD Ryzen 5 5600X3D è tutt'altro che "normale".

Si tratta di un chip prodotto in edizione limitata che verrà venduto esclusivamente negli Stati Uniti presso i negozi della catena Micro Center, quindi sarà molto difficile che riusciate ad acquistarlo dall'Italia. Ed è un vero peccato, perché questo chip batte facilmente l'AMD Ryzen 7 5800X3D in ambito gaming (considerando il prezzo), ed è senza ombra di dubbio il miglior processore gaming economico attualmente sul mercato.

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Ryzen 5 5600X3D Prezzo $229 (circa 205€) Core Prestazioni 6 Thread 12 Base Clock (GHz) 3.30 Boost Clock (GHz) 4.4 Cache (MB) 99 TDP (W) 105

Secondo quanto dichiarato da Micro Center, AMD ha concesso la vendita dell'inedito Ryzen 5 5600X3D esclusivamente attraverso i suoi negozi al prezzo di 229 dollari (205€) fino ad esaurimento scorte.

Essendo un Ryzen 5, il chip è dotato di sei core Zen 3 (con 12 thread), ma questi hanno un clock di base pari a 3,3GHz e un boost clock di 4,4GHz (leggermente più lento rispetto al clock di base di 3,7GHz e al boost clock di 4,6GHz dell'AMD Ryzen 5 5600X). Ha lo stesso TDP del Ryzen 7 5800X3D (105W), molto più alto rispetto a quello del Ryzen 5 5600X di base (65W).

La V-Cache 3D di questo chip gli conferisce inoltre un pool di cache sostanzialmente più ampio (3MB+96MB di cache L2+L3) rispetto alla versione non 3D. In totale, il 5600X3D ha solo 1MB di memoria in meno rispetto ai 100MB di cache combinata del Ryzen 7 5800X3D.

E si nota!

In termini di prestazioni, il Ryzen 5 5600X3D è circa il 16% più lento del Ryzen 7 5800X3D se si guarda ai risultati dei benchmark sintetici, il che ha senso, dato che ha clock più lenti e due core in meno. Tuttavia, il suo punteggio in single core è più o meno lo stesso.

Swipe to scroll horizontally Benchmark sintetici Modello Ryzen 5 5600X3D Ryzen 7 5800X3D Differenza prestazionale Geekbench Single 2103 2101 0.10% Geekbench Multi 9029 9903 -8.83% CineBench R23 Single 1406 1428 -1.54% CineBench R23 Multi 11136 14654 -24.01% 3DMark Timespy CPU 7857 11047 -28.88% PCMark 10 7805 7890 -1.07% Passmark CPU 22710 27169 -16.41%

Il punto di forza di questo chip sono le prestazioni di gioco. Grazie al pool di cache praticamente identico a quello del Ryzen 7 5800X3D, le capacità di gioco del 5600X3D sono talmente buone che riesce persino a ottenere qualche vittoria sul fratello maggiore. Inoltre, le eventuali sconfitte potrebbero dipendere dalle applicazioni in esecuzione in background, più che da un fattore tecnico.

Swipe to scroll horizontally Gaming benchmarks Modello Ryzen 5 5600X3D Ryzen 7 5800X3D Differenza prestazionale Returnal (Min FPS, 1080p, lowest) 60 119 -49.58% Returnal (Avg FPS, 1080p, lowest) 207 200 3.50% Total War: Warhammer III Battle (Min FPS, 1080p, lowest) 406 403 0.74% Total War: Warhammer III Battle (Avg FPS, 1080p, lowest) 469 469 0.00% F1 2022 (Min FPS, 1080p, lowest) 362 344 5.23% F1 2022 (Avg FPS, 1080p, lowest) 451 438 2.97% Tiny Tina's Wonderland (Min 1% FPS, 1080p, lowest) 272 280 -2.86% Tiny Tina's Wonderland (Avg FPS, 1080p, lowest) 427 428 -0.23%

Specifiche del sistema utilizzato per il test Ecco la configurazione del sistema di prova utilizzato per recensire l'AMD Ryzen 5 5600X3D: GPU: Nvidia GeForce RTX 4090

MOBO: Gigabyte Aorus X570 Master

Dissipatore: Cougar Poseidon GT 360

Memoria: Corsair Vengence RGB DDR4-3200 64GB

SSD: Samsung 990 Pro 2TB NVMe M.2 SSD

Alimentatore: Corsair AX1000

L'unica eccezione è il framerate minimo registrato su Returnal, che si attesta circa a metà rispetto a quello del Ryzen 7 5800X3D. Al contrario, gli FPS medi sono superiori di circa il 3-4%.

Questi vantaggi si riducono alle impostazioni più elevate, dove il frame rate viene limitato dalla GPU, e dato che abbiamo usto una RTX 4090 per la prova, è facile pensare che le GPU più lente raggiungano questo limite molto più velocemente. Tuttavia riteniamo importante sottolineare che le due CPU hanno prestazioni di gioco quasi identiche con una differenza di prezzo del 33%, mica bruscolini.

Inoltre, il 5600 X3D gestisce meglio le temperature e consuma circa il 22% di energia in meno rispetto al Ryzen 7 5800X3D.

Swipe to scroll horizontally Potenza e temperatura Modello Ryzen 5 5600X3D Ryzen 7 5800X3D Differenza prestazionale Consumo minimo (W) 20.539 30.093 -31.75% Consumo massimo (W) 94.11 121.159 -22.33% Temperatura minima (°C) 32.3 34.4 -6.10% Temperatura massima (°C) 77.6 81.9 -5.25%

In breve, se state cercando un chip economico di fascia media per un PC gaming con cui giocare a 1080p o 1440p e avete una scheda AM4, questo è senza dubbio il miglior processore che esista al momento. Peccato non si trovi.

AMD Ryzen 5 5600X3D: Prezzo e disponibilità

Quanto costa? 229 $

229 $ Quando sarà disponibile? dal 7 luglio 2023

dal 7 luglio 2023 Dove posso acquistarlo? Disponibile solo negli USA presso i negozi Micro Center

L'AMD Ryzen 5 5600X3D è disponibile solo negli Stati Uniti presso i negozi Micro Center a un prezzo di listino di 229 dollari, fino a esaurimento scorte. AMD ha prodotto un numero limitato di questi chip e non ha intenzione di produrne altri, quindi a meno che non abbiate un parante/amico negli USA in grado di recarsi in un negozio Micro Center e prenderne uno per voi, dubitiamo che riusciate a trovarlo.

Se c'è una critica da fare a questo chip, è che AMD non sembra affatto interessata a renderlo popolare, il che ha senso almeno dal punto di vista commerciale. Questi chip sono così validi che di fatto cannibalizzerebbero le vendite del Ryzen 7 5800X3D e AMD lo sa bene.

Tuttavia, non si può ignorare il fatto che i giocatori che hanno acquistato il Ryzen 7 5800X3D avrebbero potuto ottenere le stesse prestazioni a un prezzo inferiore, ma non hanno avuto modo di farlo. Non possiamo certo biasimare AMD, ma sarebbe stato corretto offrire un'opzione gaming più economica rispetto al 5800X3D anche ai giocatori europei.

Dovreste acquistare un AMD Ryzen 5 5600X3D?

Compratelo se...

Volete il miglior processore gaming AM4

Se riuscite a trovare il modo di comprarlo al prezzo di listino e farvelo spedire, questo è il miglior processore gaming che potete acquistare per un sistema AM4.

Avete un budget ridotto

Questo chip è piuttosto economico per ciò che offre in termini di prestazioni di gioco, ma per comprarlo a prezzo di listino dovete trovarvi negli USA o chiedere a amici/parenti che si trovano negli Stati Uniti.

Non compratelo se...

Non abitate negli US

Non è che non si debba comprare, è che non si può comprare. Almeno, non direttamente; Micro Center non spedisce al di fuori degli Stati Uniti e acquistare un oggetto dagli States ha dei costi di spedizione e doganali che annullerebbero del tutto il risparmio che potreste ottenere rispetto al 5800 X3D.

Non si dispone di un sistema AM4

Se avete un sistema Intel di nuova generazione o siete già passati ad AM5, questo chip non dovrebbe interessarvi affatto.

Recensito a luglio 2023