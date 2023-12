Suno è il nuovo plug-in di Copilot AI che permette di creare canzoni con un semplice prompt

Avete sempre sognato di comporre una canzone ma non avete le basi per farlo Presto potrete dare vita ai motivetti che vi girano per la testa grazie a Suno, il nuovo plug-in di Copilo AI, l'assistente di Microsoft accessibile tramite il browser Edge.

I contenuti creati non sono costituiti solo da brani strumentali, ma anche da testi cantati da voci vere e proprie. Microsoft afferma che non è necessario avere competenze musicali per comporre un brano. Tutto ciò che serve è avere un'idea in testa. Se tutto questo vi suona familiare, è perché sia Meta che Google hanno le loro versioni di questa tecnologia, rispettivamente sotto forma di MusicGen e Instrument Playground. Anche queste due tecnologie funzionano in modo simile, ma si basano su un modello di intelligenza artificiale proprietario, invece che di terze parti.

Con Suno vi basterà inserire un prompt, o una richiesta testuale, dove dovrete indicare che tipo di canzone volete, ad esempio: "un brano metal che parla di un demone in un castello" o "una canzone disco anni 80 con una voce femminile". In pochi secondi, Suno elaborerà 2 o più brani musicali basandosi sulla vostra richiesta.

Come va Suno AI?

Dato che al momento il plug-in non risulta attivo in Italia, potete andare direttamente sul sito SunoAI e provare la funzione.

Una volta disponibile anche da noi, il plug-in comparirà su Copilot AI e sul browser Edge tra le opzioni disponibili nella sezione "plug-in". Per usare la funzione dovrete necessariamente avere un account Microsoft e attivare l'estensione cliccando sulla spunta.

(Image credit: Future)

Dopo aver attivato il plug-in o aperto il sito di SunoAI, potrete inserire una richiesta scritta e attendere che l'intelligenza artificiale faccia il resto. Noi ci abbiamo provato ottenendo dei risultati al di sopra delle aspettative.

L'audio è risultato davvero ottimo ed era coerente con la richiesta che abbiamo formulato. Le performance vocali sono sorprendentemente buone, anche se non straordinarie (la voce è un po' ovattata).

Non siamo riusciti a scoprire le capacità di Copilot di creare musica dato che il plug-in non risulta ancora disponibile, ma se è come il modello base di Suno, i contenuti che può creare sono decisamente superiori a quelli di MusicGen e Instrument Playground.

Il rollout del plugin Suno è già iniziato e continuerà nelle prossime settimane. Non si sa se Microsoft abbia in programma di estendere la funzione ad altri browser o quando sarà disponibile in Italia.