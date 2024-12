Pocket: il dispositivo AI che registra e trascrive conversazioni a un prezzo imbattibile

L'interesse iniziale per i dispositivi hardware basati sull'intelligenza artificiale sembra essersi attenuato, con molti clienti riluttanti a investire in prodotti come Humane AI Pin, Plaud.AI NotePin o Rabbit R1, nonostante le loro avanzate funzionalità. Tuttavia, un nuovo dispositivo chiamato Pocket punta a conquistare il mercato con un approccio diverso: un design compatto e un prezzo significativamente più accessibile.

Pocket, sviluppato da Open Vision Engineering, è progettato per registrare, trascrivere e organizzare conversazioni, rendendosi utile sia per professionisti che per chi desidera documentare le proprie attività quotidiane. Con un costo di circa 79 euro, il dispositivo è già disponibile per il preordine, con le prime spedizioni previste all'inizio del 2025. Il dispositivo funziona in abbinamento a un'applicazione compatibile con Android e iOS.

Pocket è progettato per essere pratico: può essere agganciato magneticamente al retro dello smartphone e si attiva con un semplice pulsante per registrare conversazioni dal vivo o telefonate. Le registrazioni vengono poi criptate per maggiore sicurezza. Una volta catturati, i dati sono trascritti con precisione e il sistema distingue i diversi interlocutori nel testo.

L'intelligenza artificiale integrata offre una funzione chiamata "mappa delle conversazioni", che analizza le interazioni scomponendo il flusso della discussione. Questo strumento aiuta a visualizzare l’evoluzione delle idee, identificare i contributi dei partecipanti e riconoscere eventuali divagazioni. Inoltre, Pocket include migliaia di modelli personalizzabili che permettono di organizzare i propri pensieri in modo flessibile e intuitivo.

Con queste caratteristiche, Pocket potrebbe rappresentare una soluzione interessante per chi cerca un dispositivo AI funzionale ed economico, senza le complessità e i costi associati a molti prodotti simili presenti sul mercato.

Piano tariffario tascabile

Pocket offre un approccio semplice e diretto nel panorama dei dispositivi AI. Con 200 minuti gratuiti di registrazione al mese e un sistema di crediti acquistabili per l'uso aggiuntivo, il dispositivo si presenta come un'opzione economica rispetto ai concorrenti.

Ad esempio, Plaud NotePin, che si aggancia ai vestiti, ha un costo di circa 169 euro e include 300 minuti al mese, sebbene offra un piano annuale Pro da circa 79 euro con 1.200 minuti e funzioni extra. Un altro dispositivo, Rabbit R1, disponibile a circa 199 euro, combina ricerca web e controllo delle app in un design distintivo. In cima alla lista troviamo Humane AI Pin, che arriva a circa 699 euro e include funzionalità avanzate come i comandi vocali e la proiezione di informazioni sulla mano.

Sebbene questi dispositivi puntino a offrire un'ampia gamma di funzioni AI e design innovativi, spesso risultano costosi e complessi. Pocket, al contrario, si concentra sull'essenziale: registrazione, trascrizione e organizzazione delle conversazioni. Questa semplicità potrebbe essere la chiave per attirare chi cerca una soluzione pratica e senza fronzoli.

Resta da vedere se Pocket riuscirà a ritagliarsi una nicchia in un mercato sempre più affollato, ma per chi ha bisogno di uno strumento economico ed efficace per documentare conversazioni, potrebbe rappresentare una scelta ideale.