Pixlr 2024, arriva il fotoritocco con nuove funzioni IA avanzate

Pixlr celebra il suo 15° anniversario con una trasformazione epocale attraverso il suo più grande aggiornamento mai realizzato. Nota come Pixlr 2024, questa versione presenta un potente insieme di strumenti di fotoritocco basati sull'intelligenza artificiale (IA), posizionando Pixlr tra i leader mondiali del settore. Questo avanzato software offre funzionalità di editing professionali, precedentemente riservate a costosi programmi di fascia alta, ora accessibili su desktop, notebook, tablet e smartphone.

Tra le caratteristiche di Pixlr 2024 spiccano l'AI Generative Fill, che consente la sostituzione istantanea di aree selezionate con contenuti generati da prompt testuali, e l'AI Super Scale, che migliora la qualità delle immagini ingrandendole fino al 400% senza compromettere i dettagli. L'aggiunta di strumenti come l'AI Backdrop, l'AI Generative Expand e la rimozione automatica di oggetti e sfondi, offre agli utenti la possibilità di ottenere risultati sorprendenti con un minimo sforzo.

Integrando l'IA in modo più deciso, Pixlr offre suggerimenti intelligenti, automatizza operazioni e affina i risultati, rendendo il processo di creazione di contenuti digitali più veloce e intuitivo. Ola Sevandersson, fondatore di Pixlr, ha sottolineato l'impegno dell'azienda nell'innovazione, affermando che Pixlr va oltre la fornitura di strumenti di fotoritocco tradizionali, facilitando l'accesso a nuove dimensioni della creatività attraverso la tecnologia all'avanguardia dell'intelligenza artificiale.

Pixlr offre con due piani di abbonamento, a cui si aggiunge l’opzione per i team.

PIXLR Plus : $1,99 al mese

: $1,99 al mese PIXLR Premium: $7,99 al mese

Pixlr 2024 è ora disponibile sul sito web ufficiale dell'azienda, aprendo le porte a un mondo di possibilità creative per utenti di ogni livello di competenza. Con quasi 10 milioni di utenti al mese e oltre 130 milioni di download delle sue app per dispositivi mobili, Pixlr continua a consolidare la sua posizione come leader nel settore del fotoritocco online, rendendo la creazione e la modifica di immagini accessibili a tutti.