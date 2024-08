Non preoccupatevi: secondo quanto riferito, le funzioni a pagamento dell'Apple Intelligence sono lontane anni.

Apple Intelligence è destinato a essere uno degli aggiornamenti più interessanti del software Apple degli ultimi anni, con l'aggiunta di un'intera gamma di funzioni AI all'iPhone, all'iPad e al Mac. Ma potrebbe anche avere un costo, almeno a termine.

Recentemente un analista ci ha detto che Apple potrebbe far pagare fino a 20 dollari al mese per alcune funzioni di Apple Intelligence; tuttavia, un altro autorevole osservatore di Apple sostiene che queste funzioni a pagamento sono probabilmente lontane nel tempo.

Mark Gurman, scrivendo nella sua newsletter Power On per Bloomberg (via Apple Insider), ha affermato che probabilmente Apple non farà pagare questa prima ondata di funzioni di Apple Intelligence. Aggiunge, tuttavia, che alla fine potremmo vedere funzioni più avanzate per le quali Apple può giustificare la richiesta di pagamento agli utenti.

Tre anni di funzioni gratuite

A selection of things Apple Intelligence can do (Image credit: Apple)

Ma secondo Gurman queste funzioni più avanzate sono probabilmente lontane almeno tre anni, il che significa che gli utenti dei dispositivi Apple potrebbero non dover pagare nulla per Apple Intelligence almeno fino al 2027.

Anche allora, l'attuale suite di funzioni di Apple Intelligence rimarrà probabilmente gratuita, per cui sarà possibile utilizzare gran parte dell'intelligenza artificiale di Apple senza dover pagare un abbonamento.

Gurman non dice quali potrebbero essere le funzioni più avanzate a pagamento, ma Apple Insider ipotizza che potrebbero essere destinate a utenti aziendali, al settore dell'istruzione o a utenti specializzati, nel qual caso potrebbero essere cose che la persona media non vorrebbe o non avrebbe comunque bisogno.

Per quanto riguarda l'ondata iniziale di funzioni di Apple Intelligence, queste dovrebbero arrivare a ottobre o intorno a tale data, poco dopo il lancio della linea iPhone 16, e includeranno un importante aggiornamento di Siri per renderlo più intelligente e conversazionale, oltre a strumenti di intelligenza artificiale generativa per cose come la creazione e l'editing di immagini, la scrittura e l'organizzazione.

Non c'è quindi molto da aspettare e si prevede cheulteriori funzioni, tra cui l' integrazione diChatGPT, saranno disponibili nel corso dell'anno e all'inizio del 2025, quando dovremmo avere un'idea più precisa di quali funzioni Apple intenda eventualmente far pagare agli utenti.