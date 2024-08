Midjourney risolve la questione Discord: nuove regole per la generazione di immagini IA

Avete sempre voluto provare il creatore di immagini AI di Midjourney ma non volevate creare un account Discord? Ora non è più necessario, perché Midjourney permette di creare fino a 25 immagini gratuitamente, come annunciato da dal CEO David Holz su Discord.

Finora, chiunque volesse utilizzare il modello AI di Midjourney per creare immagini, anche senza un abbonamento, doveva andare sul suo server Discord e inviare una richiesta di testo utilizzando un formato specifico unico per Midjoruney. Se da un lato questo approccio ha indubbiamente attirato un pubblico di appassionati, dall'altro presentava delle barriere per coloro che non avevano familiarità con Discord o con il complesso sistema di prompt.

Ora è possibile andare sul sito web di Midjourney (lanciato solo l'anno scorso) e creare le proprie immagini lì. Inizialmente il sito era riservato agli utenti che avevano già generato 10.000 immagini tramite Discord, limitando di fatto la sua portata a un gruppo selezionato di power user. Naturalmente, per utilizzare Midjourney è necessario registrarsi, ma se non si vuole usare Discord, è possibile accedere con un account Google.

Una volta effettuato l'accesso, gli utenti possono esplorare una serie di immagini create da altri attraverso la scheda "Esplora", che offre ispirazione e idee per le loro creazioni. Nel menu "Crea", gli utenti inseriscono delle richieste di testo per generare immagini. L'intelligenza artificiale di Midjourney produce quattro immagini basate sulla richiesta, ognuna delle quali può essere ulteriormente perfezionata. Gli utenti possono regolare le immagini selezionando "Forte" o "Sottile" per modificare il tono e la messa a fuoco, offrendo un grado di personalizzazione che probabilmente piacerà a chi non ama attenersi alla prima scelta. Una volta esaurite le 25 immagini, tuttavia, è necessario sottoscrivere un abbonamento (o eventualmente un nuovo account Google).

We are excited to announce the launch of Black Forest Labs. Our mission is to develop and advance state-of-the-art generative deep learning models for media and to push the boundaries of creativity, efficiency and diversity. pic.twitter.com/ilcWvJgmsXAugust 1, 2024

Il viaggio continua

Il fatto che Midjourney sia diventato più accessibile è probabilmente un riflesso del fatto che i generatori di immagini AI, nel loro complesso, sono più facili da trovare e da usare. Sebbene le immagini di alta qualità di Midjourney lo abbiano contraddistinto per molto tempo, i suoi rivali lo stanno raggiungendo o addirittura superando, a seconda di chi lo chiede. Poiché le immagini AI diventano sempre più comuni nella pubblicità, nel marketing, nel design e in altri settori, è probabile che Midjourney non voglia essere escluso solo perché alcuni non vogliono iscriversi a Discord.

È simile a come DALL-E di OpenAI, che ora è facilmente accessibile su ChatGPT per gli utenti gratuiti, e anche il miglior modello ha un uso gratuito limitato. Lo stesso vale per X con il chatbot Grok AI e il suo utilizzo del modello Flux. Se a ciò si aggiungono servizi autonomi come Ideogram, non c'è da stupirsi che Midjourney voglia essere considerato più facile da trovare e da usare, per evitare che la sua attività rallenti ancor prima del suo punto centrale.