Microsoft: Copilot Voice e Think Deeper diventano gratuiti per tutti

La modalità vocale di Microsoft Copilot è ora gratuita.

Anche la funzione Think Deeper è stata resa disponibile senza costi.

Entrambe le funzionalità sfruttano i modelli di OpenAI.

Microsoft Copilot sta seguendo la strategia adottata da OpenAI per ChatGPT, rendendo disponibili le funzionalità Voice e Think Deeper a tutti gli utenti. Questa scelta non sorprende, considerando che le funzioni di Copilot si basano proprio sui modelli di OpenAI. Tuttavia, il fatto che ora siano accessibili anche senza un abbonamento premium potrebbe incentivarne un utilizzo molto più ampio.

La modalità Voice consente di interagire con Copilot parlando invece di digitare. L’IA può aiutarti a esercitarti con frasi in francese, guidarti nella preparazione di una ricetta senza sporcare lo schermo del telefono con olio d’oliva o persino rispondere con empatia a una sfuriata sul traffico.

Think Deeper, invece, è progettato per affrontare domande più complesse rispetto a semplici curiosità o previsioni meteo. Se stai valutando se investire una somma inaspettata in una ristrutturazione del bagno o in un generatore per affrontare future tempeste, questa funzione può analizzare i costi, il valore a lungo termine e i pro e i contro di ogni scelta. Può persino creare un sistema di valutazione per aiutarti a decidere quale auto acquistare, basandosi sulle tue preferenze in termini di design, comfort e durata nel tempo.

Con questo aggiornamento, Microsoft punta a rendere l’IA più accessibile e utile per tutti. In passato, molti utenti potrebbero essersi sentiti limitati dalle restrizioni su queste funzionalità, ma non abbastanza da giustificare l’acquisto di Copilot Pro. Il rischio, per Microsoft, era di vederli passare a un altro chatbot. Va detto, però, che durante i periodi di maggiore affluenza, le prestazioni potrebbero rallentare.

Copilot Pro

Per chi già paga per Copilot Pro, nulla viene tolto. Gli utenti premium continuano ad avere accesso anticipato alle nuove funzionalità di IA, oltre a una priorità nei momenti di maggiore afflusso, un vantaggio utile quando serve una risposta immediata durante una giornata intensa. Restano inoltre esclusive le integrazioni avanzate con le app di Microsoft 365. Quindi, se il tuo concetto di divertimento è farti aiutare da Copilot a creare il foglio Excel più efficiente di sempre, la versione Pro rimane la scelta migliore.

In definitiva, Microsoft vuole che Copilot diventi uno strumento con cui tu e chiunque altro trovi realmente utile interagire. Più la conversazione appare naturale, più l’IA si dimostra efficace. Rendendo queste funzioni gratuite per tutti, Microsoft e il suo partner OpenAI mettono anche pressione sulla concorrenza. Molti strumenti di IA sono stati finora bloccati dietro abbonamenti a pagamento, con le migliori funzionalità riservate solo a chi era disposto a sottoscrivere un piano premium. Ora che Microsoft ha reso l’accesso illimitato, gli altri fornitori di IA potrebbero essere costretti a seguire la stessa strada. La sfida non è più solo su quale IA sia la più intelligente, ma su chi la rende più accessibile e utile per il maggior numero di persone.