OpenAI: un'anteprima di GPT-4.5 appare su Android, il lancio potrebbe essere imminente

È appena comparso un riferimento a GPT-4.5 su Android

Questo suggerisce che il lancio ufficiale potrebbe essere imminente

Al momento il modello non è accessibile

Sebbene OpenAI stia continuando a rilasciare nuove funzionalità per gli utenti di ChatGPT, l’aggiornamento successivo al modello GPT-4o, introdotto lo scorso anno, si è fatto attendere. Tuttavia, l’attesa potrebbe essere quasi finita.

Alcuni utenti dell’app ChatGPT per Android hanno notato (come segnalato da Android Police) un riferimento a una “anteprima di ricerca di GPT-4.5” in un pop-up all'interno dell’app. Questo suggerisce che un nuovo modello potrebbe essere in arrivo.

Tuttavia, al momento, toccare l’avviso non produce alcun effetto e la notifica non compare a tutti gli utenti Android. Questo lascia intendere che il riferimento sia apparso in anticipo rispetto ai piani previsti.

Non è ancora stata annunciata una data ufficiale per il debutto di GPT-4.5 e OpenAI non ha condiviso dettagli concreti sul suo rilascio. Tuttavia, questo piccolo errore nell’app Android suggerisce che il nuovo modello potrebbe essere disponibile presto, almeno in versione di anteprima.

Cosa potrebbe portare il GPT-4.5?

Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha recentemente dichiarato che GPT-4.5 sarà l’ultimo modello standalone rilasciato dall’azienda. In futuro, tutti i modelli disponibili, inclusi quelli della serie "o" dedicati al ragionamento, verranno integrati in un unico sistema.

Per quanto riguarda le novità, ci si può aspettare miglioramenti nelle capacità di calcolo, programmazione, sintesi e precisione delle risposte. Potrebbero essere introdotte finestre di contesto più ampie, consentendo l’elaborazione di prompt più lunghi, e un’accresciuta comprensione del contesto sembra una possibilità concreta.

Tuttavia, si tratta solo di un aggiornamento intermedio: il vero salto di qualità arriverà con GPT-5, che dovrebbe rappresentare un miglioramento più significativo. Questo modello, però, difficilmente vedrà la luce entro quest’anno. Quando sarà disponibile, includerà tutte le funzionalità di ChatGPT in un unico pacchetto, comprese quelle di recente introduzione come la modalità Deep Research.

Inizialmente, GPT-4.5 sarà accessibile esclusivamente agli utenti a pagamento di ChatGPT, per poi essere esteso a quelli gratuiti in un secondo momento. Nel frattempo, la concorrenza nel settore dell’IA continua a evolversi rapidamente, con altre aziende che non rallentano il ritmo delle loro innovazioni.