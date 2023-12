L'applicazione di Copilot basata su GPT-4 è disponibile gratis su Android

Se siete abituati a usare l'Intelligenza Artificiale per lavoro o per svago, sarete contenti di sapere che Microsoft ha appena lanciato un'applicazione Android per il suo chatbot Copilot. Come l'assistente Copilot presente su Windows 11, la versione per smartphone è completamente gratuita e si basa su GPT-4 e DALL-E 3.

Come notato da @techosarusrex (fonte: Neowin),l'app Copilot per Android è disponibile dal 19 dicembre. Per usarla non è necessario accedere al proprio account Microsoft; tuttavia, se non si effettua l'accesso, si è limitati nel numero di richieste che si possono inserire e nella lunghezza delle risposte.

L'app non fa niente di nuovo rispetto alla versione Windows e si limita a replicare le funzionalità AI già presenti su Bing per Android. Tuttavia, esclude tutte le funzioni extra di Bing per la ricerca sul web, le notizie, il meteo e così via offrendo un'interfaccia più pulita e immediata.

Non si sa ancora nulla di un'applicazione Copilot dedicata per iOS, quindi se utilizzate un iPhone dovrete continuare a usare Bing.

Testo e immagini

Le funzionalità della nuova app saranno familiari a chiunque abbia utilizzato Copilot o Bing AI in altri ambiti. Microsoft sta investendo molto sull'Intelligenza Artificiale e di recente l'ha integrata anche sul suo sistema operativo Windows 11.

L'app risponde a domande dirette, spiega argomenti complessi in termini semplici, genera testo su un tema richiesto e molto altro ancora. L'applicazione può ricevere input sotto forma di testi, immagini e messaggi vocali.

In base ai nostri test sembra che si possano ottenere cinque domande e effettuare cinque ricerche al giorno gratuitamente, senza effettuare l'accesso. Accedendo all'account questi limiti scompaiono e si possono utilizzare le funzionalità di generazione delle immagini.

La mossa di Microsoft dimostra quanto l'azienda voglia rimanere al passo dato che Siri di Apple e l'Assistente di Google sono destinati a ricevere numerose funzioni AI nel prossimo futuro. L'introduzione di un'app Copilot separata potrebbe contribuire a posizionarla come assistente digitale indipendente compatibile con tutte le piattaforme e accessibile anche a chi non usa Windows come sistema operativo di riferimento.