La modalità voce avanzata di ChatGPT ora disponibile in Europa senza VPN

La modalità Advanced Voice di ChatGPT è finalmente disponibile in Europa, dopo il lancio avvenuto mesi fa negli Stati Uniti e nel Regno Unito. OpenAI ha annunciato l'aggiornamento tramite un tweet su X.com, rispondendo a un utente che chiedeva novità per gli utenti europei. Ora, gli utenti in Europa possono esplorare le funzionalità di questa modalità avanzata, che offre un'esperienza di interazione vocale migliorata.

Well yes.All Plus users in the EU, Switzerland, Iceland, Norway, and Liechtenstein now have access to Advanced Voice. https://t.co/AC6mdd1LkfOctober 22, 2024

La risposta di OpenAI, "Ebbene sì. Tutti gli utenti Plus nell'UE, in Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein hanno ora accesso a Advanced Voice", è stata un modo piuttosto informale per annunciare un importante rollout. Rimane da vedere se OpenAI continuerà a concedere accesso su richiesta o se questo sia stato un evento isolato. Gli utenti interessati potranno solo aspettare ulteriori aggiornamenti per scoprire come evolverà l'accesso a questa funzionalità.

Che cos'è la modalità Voce avanzata?

La modalità Advanced Voice consente di interagire con ChatGPT parlando, anziché digitando, e di ricevere risposte in una delle nove voci diverse. Mentre la versione originale aveva già una funzione vocale, la nuova modalità offre un'esperienza più simile a una conversazione reale, permettendo di affrontare argomenti complessi e di interrompere il chatbot se le risposte si prolungano.

Per utilizzare questa funzionalità, è necessario un abbonamento a ChatGPT Plus, che costa 20 dollari al mese. Tuttavia, gli utenti del piano gratuito possono accedere a 10 minuti di utilizzo mensili. Per attivare la modalità vocale avanzata, basta toccare l'icona corrispondente a destra della finestra di richiesta. Se siete in Europa e non vedete l'icona, provate ad aggiornare l'app. Quando la modalità è attiva, appare una sfera blu luminosa che indica che ChatGPT è in ascolto.

(Image credit: OpenAI)

Tutte le lingue principali

La diffusione della modalità Advanced Voice è stata lenta, con il Regno Unito che ha avuto accesso prima del resto d'Europa. ChatGPT ha spiegato che la lentezza era dovuta a requisiti locali che richiedevano revisioni esterne per garantire che le funzionalità fossero conformi alle normative locali.

Ora, però, è finalmente disponibile anche in Europa. ChatGPT supporta tutte le principali lingue europee, tra cui inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano e molte altre. Gli utenti hanno anche notato che funziona bene in lingue meno comuni, come il catalano.

La notizia del rilascio ha suscitato entusiasmo su X.com, con commenti positivi e un utente che ha sottolineato la soddisfazione di poter utilizzare la modalità vocale avanzata senza la necessità di una VPN.