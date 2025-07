I rumor sull’esistenza di GPT-5 si stanno moltiplicando, alimentati da leak e indizi apparsi online. Uno dei segnali più evidenti è arrivato dall’ingegnere Tibor Blaho, che ha pubblicato su X uno screenshot parziale di un file di configurazione contenente il riferimento a “GPT‑5 Reasoning Alpha”, datato 13 luglio 2025.

Nella stessa settimana, alcuni ricercatori indipendenti hanno individuato un riferimento a GPT-5 all’interno del repository BioSec Benchmark di OpenAI, suggerendo che il modello sarebbe già in fase di prova in ambiti delicati come la biosicurezza.

Se questi segnali indiretti non fossero sufficienti, Xikun Zhang di OpenAI ha dichiarato apertamente che “GPT-5 sta arrivando”, durante una discussione sulla nuova funzione ChatGPT Agent.

L’interesse per la data di uscita di GPT-5 non sorprende: le domande sul successore di GPT-4 (rilasciato nel 2023) si sono intensificate con il debutto di GPT-4.5 lo scorso anno. Il lancio dei ChatGPT Agents ha ulteriormente aumentato le speculazioni, poiché queste funzioni - come prenotare biglietti o organizzare il calendario in autonomia - erano esattamente ciò che molti si aspettavano da GPT-5.

GPT-5 e le nuove funzioni

Secondo nuove indiscrezioni, OpenAI starebbe utilizzando i feedback raccolti dagli utenti di ChatGPT Agents per completare l’addestramento di GPT-5, il prossimo grande modello della casa californiana. E servirà davvero molto addestramento se i rumor sul contesto da un milione di token dovessero rivelarsi veri.

Un’altra voce riguarda la natura unificata di GPT-5: invece di passare da una modalità all’altra - come visione, programmazione o automazione tramite agenti - tutte queste capacità saranno fuse in un unico sistema coeso. Sarà quindi possibile, con un solo prompt, chiedere all’IA di interpretare un’immagine, inviare un’email, pianificare un evento e creare un riassunto vocale.

Esempi pratici? Un genitore potrebbe organizzare il calendario scolastico, i pasti settimanali e una festa di compleanno in una sola richiesta. Oppure si potrebbe pianificare un viaggio, prenotare l’hotel, aggiungere tutto al calendario e inviare i dettagli ai familiari, senza dover scrivere più prompt separati.

Secondo fonti interne, GPT-5 affronterà direttamente i problemi di allucinazioni e incomprensioni sottili visti nelle versioni precedenti, con l’obiettivo di guadagnare maggiore fiducia da parte degli utenti rispetto a GPT-4 o 4.5.

Centrale anche il tema della memoria a lungo termine, che OpenAI ha già iniziato a implementare su ChatGPT: GPT-5 potrebbe amplificarla enormemente, offrendo interazioni molto più personalizzate e persistenti.

Ma non mancano le preoccupazioni. Il fatto che GPT-5 sia già in fase di test in ambiti sensibili come la biosicurezza ha sollevato interrogativi sulla sicurezza. Se il modello è in grado di ragionare su biologia e chimica avanzata, potrebbe essere indotto a generare informazioni pericolose se usato in modo improprio. OpenAI ha garantito l’inclusione di robuste misure di sicurezza, ma la storia insegna che gli utenti sanno aggirare i limiti imposti.

In ogni caso, la rivelazione completa sembra imminente. Seguendo i precedenti lanci, GPT-5 sarà inizialmente riservato agli abbonati dei piani superiori di ChatGPT, ma una cosa è certa: OpenAI non lo rilascerà finché non sarà sicura che non li metta in imbarazzo al day one.