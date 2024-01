Entro due anni la metà delle competenze sarà obsoleta

Un recente sondaggio condotto da edX su 800 dirigenti e 800 dipendenti rivela che il 49% delle competenze attuali sarà obsolete entro il 2025 a causa dell'intelligenza artificiale. I dirigenti prevedono un'imminente eliminazione del 56% dei ruoli di lavoratori con conoscenze e competenze di livello base, con sostituzioni parziali o complete dei rispettivi ruoli con l'IA nei prossimi 5 anni.

Il 79% dei dirigenti anticipa inoltre la creazione di nuovi ruoli, segnando una trasformazione significativa nel mondo del lavoro. In tal senso, il sondaggio mette in luce la necessità di una preparazione continua per affrontare le dinamiche del mercato del lavoro in evoluzione.

Questi dati sollevano preoccupazioni sulla rapida obsolescenza delle competenze: il punto cruciale risiede proprio nel breve lasso di tempo stimato per la perdita di rilevanza delle competenze attuali. Tuttavia, alcuni esperti esprimono scetticismo sull'impatto immediato, suggerendo un cambiamento graduale nel corso del tempo.

Sebbene l'IA ridefinisca le prospettive di carriera, l'effetto preciso sul lungo e breve termine rimane sconosciuto. I professionisti legati alle attività digitali dovranno adattare i propri obiettivi di carriera, poiché si prevedono per lo meno alcuni cambiamenti nel workflow quotidiano.